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Oruç bağışıklığı güçlendiriyor!

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ayında oruç tutmanın bağışıklık (immün) sistemini güçlendirdiğine belirterek, iftar ve sahur sofralarında bol miktarda tüketilmesi için çağrıda bulundu. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Korona virüs ile mücadele ve önlemlerin gölgesinde girilen Ramazan ayında tutulan orucun bağışıklık sistemini zayıflatmadığını ve aksine güçlendirdiğini kaydetti. Karabulut, "Ramazan ayında oruç tutmak immün sistemi güçlendiriyor. Güçlü bir bağışıklık için sağlıklı beslenme gereklidir. Bağışıklık sistemini güçten düşüren aç kalmak değil, sağlıksız beslenmektir" dedi.

İHA Ramazan
Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:45 ABONE OL
Oruç bağışıklığı güçlendiriyor!

İFTAR VE SAHURLARI KAYISI İLE DONATIN

Prof. Dr. Karabulut, kırmızı renkli meyveler ile altın renkli meyvelerin özellikle tüketilmesini önerdi. Karabulut, acı kırmızı biberin licopen açısından ve yeşil biber C vitamini açısından zengin sebze olduğunu hatırlatarak, bol miktarda tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Malatya kayısının ve kayısı çekirdeğinin virüslü günlerde bol miktarda tüketilmesi önerisinde bulunan Aysun Bay Karabulut, "13. Yüzyılda salgın çıktığında bir çorba yapmışlar içerisinde böğürtlen, zambak, kayısı çekirdeği, mantar konulmuş. Bu meyvelerden çorba yapılarak 13. Yüzyılda salgın sürecinde ve sonrasında kullanılmış. Reyhan da özellikle kullanılmalı. Reyhan Ballıbabagiller ailesinden olup anti enflamatuar etkisi var, içine tarçın ve karanfil konularak şekerli limonla şerbet veya çay olarak tüketilmeli.

Zencefil, karanfil, erik, tarçın, zerdeçal gibi pekmezinde içerisine konabileceği, yani şekerden uzak olunabileceği ürünler tercih edilmeli. Bu sürecin ardından evde çıktığımızda kilolu çıkmamak için. Sağlıklı bir şekilde yürüyebilmek için beslenmemize dikkat etmeliyiz. C vitamini olarak Limon ve yeşilbiber, kivi, brokoli, haşlanmış karnabahar. Şalgam ve kırmızı lahana bu dönem tüketilebilir. Şuanda çilek var, yoğurda katılarak tüketilebilir. Şeker ihtiyacı için kayısı, üzüm, çilek karışımı yapılarak tüketilebilir. İftardan sonra şeker ihtiyacı yerine yoğurdun içine katılacak kuru meyvelerle ve tahıllarla zenginleştirilerek tüketimi yapılabilir. Ulaşma imkanı varsa balık tüketimi de çok önemli. Evde ne varsa sağlıklı bir şekilde kullanalım" diye konuştu.

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Oruç bağışıklığı güçlendiriyor!
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