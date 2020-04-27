Ramazan’da bağışıklık sistemini güçlendirmek için...

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK GIDALAR...

Bu dönemde oruç tutanların, sofralarına bağışıklık sistemini güçlendirici besinleri de eklemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, "Bu süreçte özellikle bağışıklık sistemimizi ayakta tutacak yoğurt, turşu, tarhana ve zeytin gibi probiyotik besinler ile posa ve oligosakkaritten zengin pırasa, yer elması, enginar, kereviz, kuşkonmaz, soğan, sarımsak, ıspanak, fasulye, mercimek, muz, üzüm, çilek, elma gibi prebiyotik içerikli gıdaları da tercih etmekte yarar var. Çünkü probiyotik gıdalar bu özelliklerinin yanında, antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri ile de bu dönemde vücudumuzu destekleyecektir" dedi.

İFTARDA YEMEĞE HAFİF GIDALARLA BAŞLAMAK GEREKİYOR

İftarda mutlaka çorba ya da kahvaltılık domates-biber gibi daha hafif besinlerle yemeğe başlamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gürhan Çiftçioğlu, "Birdenbire ağır gıdalar yememek gerekiyor. Çünkü bu durum reflü, hazımsızlık, kabızlık gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Yemeğe başladıktan 15-20 dakika sonra az yağlı et ürünleri ve sebze yemeği, arkasından da hafif sütlü tatlılar tüketilebilir. Hamur işi ve şerbetli tatlılardan kaçınmalıyız.

YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

İftardan sonra sahura kadar olan vakitte de su tüketimimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oruç tutanlar gün içerisinde su tüketmeyeceği için vücudun su ihtiyacını iftar ile sahur arasında karşılamaları gerekiyor. İftarla sahur arasında belli aralıklarla azar azar içerek, 2-2,5 litre su tüketmekte fayda var. Çünkü vücut dirençli olabilmek için suya ihtiyaç duyuyor. Eğer çok su tüketemiyorsanız, bu durumda özellikle sahurda çay, kahve, gazlı, şekerli vb. içecekler yerine ıhlamur çayı gibi bitkisel çayları da tüketebilirsiniz" dedi.

