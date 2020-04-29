Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat

Boğaz reflüsü ile mide reflüsünün birbirinden farklı olduğunu ifade eden Dr. Yıldırım, "Mide reflüsünde göğüste ağrı, göğüs arka duvarında yanma ve ekşime şikayetleri yaşanırken boğaz reflüsünde boğazda geçmeyen takılma hissi, sürekli boğaz temizleme, öksürük, ses kısıklığı, seste çatallaşma, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu ve ağız kokusu gibi birçok şikayete neden olur. Hastalığın tanısını koymak için hastanın şikayetleri ayrıntılı değerlendirildikten sonra endoskopik muayene ile yani kamera ile boğaza bakıldıktan sonra kolaylıkla tanı konula bilmektedir.

KANSER RİSKİ...

Boğaz reflüsü sigara gibi alışkanlıklarla beraber birleştiği zaman bu bölgede mide asiti tahrişine bağlı olarak kanser riskini de artırmaktadır. Boğaz reflüsün en sık semptomu yani bulgusu boğaz temizleme isteği, boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, seste kabalaşma, yutarken takılma hissi ve gıcık tarzında boğazda öksürük görülür. Boğaz reflüsünden korunmak için özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tıka basa yiyecek yememek gerekiyor, yatağa yatmadan en az 2-3 saat öncesinde yemeyi içmeyi kesmek gerekiyor, yatak başı bir miktar yükseltilebilir, beli çok sıkan dar kıyafetlerden sakınmak gerekir, reflü yapan yiyecek ve içecekleri azaltmak ve tüketmemekte fayda vardır" açıklamalarında bulundu.