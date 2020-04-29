Ramazan ayında kalp hastalığı olanlar dikkat!

Kardiyovasküler hastaların oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde genellemelerin doğru olmadığını dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Keçeoğlu, "Ramazan ayında kalp damar hastalarının "Oruç tutup tutamayacağına dair sorulara" çok yoğun bir şekilde maruz kalınmaktadır. Çünkü Kardiyovasküler hastalık tanımında regüle hipertansiyondan en ileri kalp yetersizliğine kadar geniş bir dağılım söz konusudur.

HASTALIĞIN TİPİ VE ŞİDDETİNE GÖRE GÖRE...

Dolayısıyla kalp hastalarını bireysel olarak değerlendirerek karar vermek gerekir. Ancak bu noktada Ramazan döneminde oruç tutmanın Kardiyovasküler etkilerini ortaya koyan yeteri kadar çalışma olmaması net sınırlar çizmemizi zorlaştırmaktadır. Bu konudaki sınırlı bilimsel verilerle hareket ettiğimizde de "tüm kalp hastaları oruç tutamaz" diye bir genelleme yapmak doğru olmamaktadır. Hastalığın tipi ve şiddetine göre göre karar verilmesi gereklidir. Ayrıca, oruç tutulan iklim, sahur ile iftar arasındaki süre, iftarda ve sahurda yenilen gıdaların türü ve ne kadar yendiği ile ilaçların içilme düzeninde bozulma olup olmadığı da hastanın oruç tutup tutmaması kararını verirken göz önüne alınmalıdır" dedi.

