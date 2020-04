Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin formülü...

"SAHUR EN ÖNEMLİ ANA ÖĞÜN OLMALI

Ramazan'da beslenme şekli ve yemek saatleri değiştiği için yenilenlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erken, şunları söyledi:

"Kahvaltı günün en önemli öğünü. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlü tutmak için mutlaka sahura kalkılmalı ve sahuru kahvaltı öğünü yerine koymalıyız. Sahur ve iftarda yenilenlere de dikkat etmek gerekiyor. Sahurda doğru beslenmeme gün boyu kan şekerinizin dibe vurmasına ve metabolizmanın yavaşlayarak zihinsel ve bedensel performansınızın iyice azalmasına, yenilen yemeklerin yağa dönüşmesinin artmasına dolayısıyla şişmanlamaya neden olur. Sahur, oruç tutan biri için iftardan sonra en önemli ana öğünü olmalıdır. Bu nedenle sahur imsak vaktine yakın bir zamanda yapılmalıdır. Sahurda hazmı kolay, enerjisi yüksek, tok tutacak, yavaş sindirilen, gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinler tercih edilmeli, mideyi rahatsız edebilecek yağlı, kızartma besinlerden kaçınılmalıdır."

"KURU BAKLAGİLLERE YER VERİN"

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan kuru baklagillere sofralarda mutlaka haftada en az iki gün yer verilmesi gerektiğini aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Erken, "Kuru baklagiller çok iyi bir protein kaynağıdır. Grip, bronşit, soğuk algınlığı ve son zamanların çok önemli yayılımı olan Covid-19 gibi hastalıklardan korunmak için antioksidanlardan (A, C, E vitaminleri, selenyum, çinko, magnezyum) zengin beslenerek bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir" diye konuştu. Özellikle bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin narenciye grubu meyvelerin sıkça tüketilmesini mümkünse yemeklere taze limon sıkılmasını öneren Ayda Erken, "Mevsiminde çok bol bulunan turunçgiller, mandalina, elma, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, maydanoz, roka, tere vb. sebze ve meyvelerin tüketilmesi ile de bu vitaminler sağlanabilir. Bol bol salata tüketilmelidir. Salatalar hazırlanınca hiç bekletilmemelidir. Bekletildiğinde C vitamini kaybı hızlı olur" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YAĞLARI TÜKETİN"

Kahve, çay gibi içecekler yerine, bitki çayları ve C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çayının tercih edilmesinin daha doğru olacağına değinen Diyetisyen Ayda Erken, şunları söyledi: "Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Özellikle katı yağ olarak bilinen tereyağı, margarin tüketiminden kaçınılmalıdır. Yemeklere eklenecek zeytinyağı ve sıvı yağlar dikkatli tüketilmelidir. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, sıvı yağlar, kuru baklagiller, tahin gibi besinler E vitamini yönünden zengindir. Balık, balık yağı, fındık ve cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri güçlü bir antioksidandır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Ayrıca zeytinyağı, fındık yağı gibi yağlarda bulunan omega-9 yağ asitlerinin de bağışıklık sistemimiz üzerine olumlu etkileri vardır."