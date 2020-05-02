"Kovid-19'a karşı ramazanda bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı

Ramazan ayına denk gelen bu süreç için doğru beslenmenin önemine dikkati çeken ve bu konuda önerilerde bulunan Çetinkaya, beslenme adına tek çözümün karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin yer aldığı dengeli ve sağlıklı beslenme programının uygulanması olduğunu dile getirdi. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgi kirliliği yaşandığını ifade eden Çetinkaya, "Salgına beslenme açısından yaklaşacak olursak, tek bir besin kaynağı üzerinden değil genel olarak sağlıklı beslenme üzerinden değerlendirmek en doğru yaklaşım olacaktır. Bizim için bu dönemde en önemli konu bağışıklığımızı güçlü tutmaktır." diye konuştu. Çetinkaya, açlık süresinin uzun olduğu ramazan ayında amaçlarının kişilerin sahurda ve iftarda sağlıklı besinler tüketmesini sağlamak ve aynı zamanda da gün içinde yaşayabilecekleri halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, susuzluk, kabızlık, bağışıklığının düşmesi gibi sağlık problemlerini en aza indirmek, hatta ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Diyetisyen Çetinkaya, "Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, hamile-emzikli kadınlar, kanser hastaları ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlara mutlaka doktorlarına danışarak oruç tutmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

"ORUÇ BİR ZAYIFLAMA YÖNTEMİ DEĞİLDİR"

Ramazan ayında oruç tutmanın bir zayıflama yöntemi olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Çetinkaya, "Kimi kişilerde zayıflamayla sonuçlansa bile oruç tutan kişilerde metabolizmanın yavaşladığını ve açlığa bağlı aktivitenin kısıtlandığını unutmayalım. Yani oruç dönemindeki zayıflama geçicidir." dedi.

Çetinkaya, ramazanda beslenmenin özel ve önemli bir konu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemek tüketerek bir anda mideyi doldurmamak gerekir. Bu durum, bulantı, gaz, kabızlık, ani mide gerginliği, tansiyon artışı ve nörolojik hormonların aniden salgılanmasına sebep olur. Sahurda sadece su içerek niyetlenmenin veya gece yatmadan önce yemek yemenin de son derece zararlı olduğu unutulmamalı. Kovid-19 günlerini yaşadığımız bu ramazanda en çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de sıvı tüketimi. Oruç tutarken aç karnına egzersiz yapılmasını genelde önermiyoruz. İftardan 1-1,5 saat sonra hafif tempolu 30-40 dakikalık yürüyüşler bedeninize ve ruhunuza çok iyi gelecektir."