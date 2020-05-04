“Ramazan'da mutlaka omega-3 tüketin”

Beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlatan Akay, "Sahurda ya da iftardan 2 saat sonra ara öğünlerde omega-3 kaynaklı badem, fındık ve ceviz tüketilmelidir. Oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için mutlaka iftarla sahur arası 1,5-2 litre su içilmelidir. Çünkü su vücudun savunma kalkanıdır. Bağışıklığı destekleyecek diğer bir besin baharatlardır; özellikle sumak, zencefil, kırmızı-karabiber miktarı abartılmadan tüketilmelidir.

İFTARDAN 2 SAAT SONRA...

Sahurda mutlaka peynir, yumurta, süt gibi tok tutacak besinlerden destek alıp, diğer gün bize enerji sağlamasına destek vermeliyiz. Ve bunların yanına yeşil sebzeler (marul, maydanoz, dereotu), mutlaka bir taze meyve (portakal, elma, çilek, muz) eklenmeli ve tam buğday, çavdar ya da yulaf ekmeği gibi uzun süre tok tutan lif içeriği yüksek ekmekler unutulmamalıdır. Ramazan'da sahurda ya da iftardan 2 saat sonra ara öğünlerde omega-3 kaynaklı badem, fındık ve ceviz tüketilmelidir" dedi.