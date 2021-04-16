Ramazan ayı 4.günü iftar menüsü | Bugün ne pişirsem diyenler için nefis ve pratik iftar menüsü…

Uzun süreli açlıktan dolayı uzmanlar Ramazan'da sağlıklı ve doyurucu besinlerin tüketilmesinin önemini vurguluyor. Ramazan'ın 4.gününde sevdiklerine leziz yemek hazırlamak isteyenler 'iftarda ne pişirsem' sorusuna yanıt arıyor. Buna göre hem sağlıklı hem de lezzetli menü nasıl hazırlanır? İşte Ramazan'ın 4.günü için örnek menü arayanlara enfes tarifler…
KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI
MALZEMELER
Üzeri için:
YAPILIŞI
Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyun ve bir kaşıkla ezin. Tereyağını bir tencereye alıp unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine patlıcan ve ince kıyılmış domatesi ekleyin. Nişastayı sütle açıp tencereye ilave edin. Et suyunu tencereye katın ve bir-iki taşım kaynatın. Çorbayı ocaktan alıp çırpılmış yumurta akı, muskat, beyaz biber ve tuz katın. Yeniden ocağa oturtun. Kekiği ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, ince kıyılmış domatesi hafifçe çevirin. Çorbanın üzerine ekleyerek servis yapın.
GÜVEÇTE DANA KAVURMA MALZEMELER
GÜVEÇTE DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?
Kavurmalık etleri büyük büyük parçalar halinde doğrayın. Etleri ölçülü suyla haşlayın. Domates ve kırmızı biberi tereyağında kavurun ve haşlanmış, suyunu çekmiş etleri ilave edin. 5 dakika tuz ve karabiberini ilave edip kavurun. Fırına atmadan önce tekrar cherry domates ve biberi ilave edip onlarla birlikte fırınlayabilirsiniz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin ve sıcak sıcak servis edin.
NOHUTLU BULGUR PİLAVI MALZEMELER
NOHUTLU BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?
Yemeklik doğradığınız soğanları az zeytinyağı kullanarak kavurun. Salça, bulgur, tuz, karabiber, haşlanmış nohut, pul biber, sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirdikten sonra demlenmeye bırakın. Afiyet olsun.
GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yapraklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...