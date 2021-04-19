Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü | En pratik iftar menüsü...

İftar menüsü hazırlarken en dikkat edilmesi gereken durum hazırlanan yemeklerin besleyici olmasıdır. Uzmanlar, iftarda yenen ağır yemek ve tatlıların kilo alımına buna bağlı olarakta diyabet gibi hastalıklara sebep olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü hazırlarken yemeklerin hem besleyici hem pratik olmasına özen gösterdik. Kremalı mantar çorbasıyla başlayan örnek iftar menüsü hafif ve lezzetli bir tatlı olan sütlaçla bitiyor. İşte en lezzetli iftar menüsü...

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

350 gram mantar

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

4 su bardağı su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle 350 gram küp küp doğranmış mantarları 1 adet limonun suyu ve üzerini geçecek kadar su ile birlikte kaynatarak haşlayın. Bu yöntem mantarların kararmaması için oldukça önemlidir. Ayrı bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağı ve biraz zeytinyağını eritin, çorbanın terbiyesini yapmaya başlayın. Bu yağın içerisine 3 yemek kaşığı unu ilave edip kavurun. Hafif renk alarak pembeleşen unun üzerine 1 su bardağı da sütü yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin. Sürekli karıştırmazsanız un topaklaşır bu da çorbanızın pürüzsüzlüğünü bozar ve tadını bozar. 4 su bardağı su, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber suyunu süzdüğünüz mantarları bu tencereye ilave edip, karıştırarak, kaynatın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, 5 dakika daha pişirdikten sonra altını kapatın.

KABAK MÜCVER TARİFİ

MALZEMELER:

3 adet kabak

3 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

YAPILIŞI:

Dereotu, maydanoz, taze soğan ince ince doğranır. Kabaklar rendenin büyük kısmıyla rendelenir ve rendelenen kabakların suyu sıkılır. Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik eklenerek çırpılır. Bir dilim peynir ezilerek karıştırma kabına ilave edilir. Doğranmış yeşillikler rendelenmiş kabak ilave edilir karıştırılır. En son un ve kabartma tozu ilave edilerek karışım sağlanır. Yağlı kâğıt serilen fırın tepsisine kaşık ile dökülerek yuvarlak şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirilir. Arzu ederseniz şekil verdiğiniz mücver karışımını teflon tavada az yağda kızartarak da servis edebilirsiniz.

ALİ NAZİK TARİFİ

MALZEMELER:

400 gram orta yağlı kıyma

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

2 adet biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2 adet kapya biber

2 adet köy biberi

1 avuç doğranmış maydanoz

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

1 kâse süzme yoğurt

5 adet patlıcan

1 çay kaşığı tuz

2 adet sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI:

Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin. Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin. Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin. 1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. 1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın. Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin. Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin. Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu (tercihe göre)

1-2 damla limon

YAPILIŞI:

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin. Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 yumurta

Yarım çay bardağı nişasta

1 paket vanilya

YAPILIŞI