Ramazan ayı 15. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü…

PATATES SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

3 patates

3 dal taze soğan

1 kuru soğan

Yarım demet taze soğan

Yarım demek maydanoz

Tuz

Kimyon

Pul biber

Yarım limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI:

Patatesler kabukları soyulmadan tencere içerisine alınmalı ve haşlanmalıdır. İyi haşlanıp haşlanmadığını anlamak için çatal ya da bıçak ile kontrol edilebilir.

Daha sonra sosunu hazırlamak için tuz, baharat, zeytinyağı, limon suyu bir kapta karıştırılır.

Maydanoz, nane ve soğan ince şekilde kıyılmalıdır. Salata içerisinde ince sebzeler daha güzel gözükür.

Patateslerin haşlandığına emin olduktan sonra büyük bir kaba alınmalıdır. Patatesler soyulup küp küp doğranır. Ardından hazırlanmış olan soğanlı karışım ve sos patates ile karıştırılır. Patates salatası hazır!

Tabağa ya da kaseye aktarıp servis yapın.