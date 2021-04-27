Ramazan ayı 15. günü iftar menüsü | Bugün iftarda ne pişirsem diyenler için leziz ve pratik iftar menüsü…

Ramazan ayında uzun süre tokluk hissi veren yemekler önem taşıyor. Aynı zamanda oruç ibadetinin yerine getirilmesinden dolayı iftarda özellikle hafif ve sağlıklı yemekler tercih ediliyor. Ramazan boyunca iftarda sevdikleriniz için yapabileceğiniz ramazan menüsü önerileri hazırladık. İşte kolay iftar yemekleri arayanlar için nefis bir Ramazan ayının 15. günü iftar menüsü örneği…
YOĞURT ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
YAPILIŞI
Tencere içerisine suyu koyun ve kaynatın.
Kaynayan suyun içerisine pirinci koyduktan sonra pirinçler yumuşamaya başlayana kadar pişirmeyi sürdürün.
Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.
Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.
10 dakikaya yakın pişirdikten sonra altını kapatın ve tuzunu ekleyin.
En son süslemek için kuru naneyi ekleyin. Afiyet olsun...
ETLİ KABAK DOLMASI TARİFİ
MALZEMELER
İç Malzemeler:
YAPILIŞI
Pirinçleri nişastası gidene dek yıkayın. Kuru soğanları ince, ince yemeklik doğrayın. Daha sonra maydanozları ince, ince doğrayın. Bütün iç malzemeyi ilave edip karıştırıp iyice birbirine yedirin.
İç malzemeyi bir tarafa alıp bekletin. Kabakları yıkayıp içlerini oyup üstlerini çizin kestiğiniz başlarını ayırın. Oyulan kabakların içlerine tuz ve karabiber serpin.
Hazırladığınız içi, üstleri biraz boşluk olacak şekilde kabakların içine doldurun.
Üstlerine birer dilim domates kesip koyun kabak tepelerini üstlerine alıp koyun ve tencereye yerleştirin
Salçayı bir miktar kaynamış suda ezip tencereye ilave edin. Tencereye kabakları geçmeyecek miktarda kaynamış su ekleyip kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin..
PATATES SALATASI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI:
Patatesler kabukları soyulmadan tencere içerisine alınmalı ve haşlanmalıdır. İyi haşlanıp haşlanmadığını anlamak için çatal ya da bıçak ile kontrol edilebilir.
Daha sonra sosunu hazırlamak için tuz, baharat, zeytinyağı, limon suyu bir kapta karıştırılır.
Maydanoz, nane ve soğan ince şekilde kıyılmalıdır. Salata içerisinde ince sebzeler daha güzel gözükür.
Patateslerin haşlandığına emin olduktan sonra büyük bir kaba alınmalıdır. Patatesler soyulup küp küp doğranır. Ardından hazırlanmış olan soğanlı karışım ve sos patates ile karıştırılır. Patates salatası hazır!
Tabağa ya da kaseye aktarıp servis yapın.
EV YAPIMI PUDİNG TARİFİ
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Tencereye sütü alın ve şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırın.
Yavaş yavaş nişastayı ve unu ekleyip çırpmaya devam edin.
Kakaoyu da ekleyip karışımı katılaşana kadar çırpın.
Katılaşan karışımı ocaktan alın ve üzerine tereyağı, vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın.
Puding karışımını servis kaplarına dökün. Oda ısısında ilk sıcağı çıkan pudingleri dolaba kaldırın.
Ev yapımı kakaolu puding tarifi hazır. Afiyet olsun…