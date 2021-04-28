Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü: İftara ne pişirsem diyenler için leziz bir menü

Hem kolay hem de lezzetli bu menü ile kısa sürede birçok kişi ile paylaşabileceğiniz bir lezzetli bir Ramazan sofrasına oturabilirsiniz. Eşsiz bir lezzet birlikteliği sunan bu sofrada enfes bir iftar geçirebilirsiniz. İşte o tarifler...

RAMAZAN'IN 16. GÜNÜ MENÜSÜ

SEBZE ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 kase bezelye

1 adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet havuç

1 adet patates

1 küçük boy kereviz

1 tatlı kaşığı un

Et suyu

Sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

SEBZE ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Tencereye incecik doğranmış soğanı ve zeytinyağını ekleyin, kavurmaya başlayın.

Havuç, patates ve kerevizi de soyup küp küp doğrayıp sırasıyla ilave edin.

Sarımsağı incecik doğrayıp tencereye ekleyin.

Unu ilave edip tüm malzemeleri kavurun.

Kaynamış su ve et suyunu karıştırarak tencereye ilave edin.

Bezelyeyi de ekleyip kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

Ocaktan almadan önce zerdeçal, tuz ve karariber ekleyip ocaktan alın.

Çorbayı blendırdan geçirin ve limon ile servis edin.

Sebze çorbası tarifi hazır. Afiyet olsun...

FIRINDA TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

8-10 adet Tavuk Baget

2-3 adet Patates

2 adet Soğan

2-3 adet Domates

6 diş Sarımsak

1 yemek kaşığı Salça

1/2 çay bardağı Zeytinyağı

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Kekik

1 çay kaşığı Kimyon

Hazırlanışı:

Patatesleri ve soğanları iri halkalar halinde doğrayın.

Tepsiyi yağlayın. Üzerine patatesleri dizin.

Üzerine halka soğanları ekleyin.

Soğan ve patateslerin üzerine tavuk bagetleri koyun.

Domates dilimlerini ekleyin.

Bir kase içinde 1,5 su bardağı suda salçayı eritin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Ve tavukların üzerine kaşık yardımıyla dökün.

Sarımsakları ilave edin.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 80-90 dakika pişirin.

MERCİMEK KÖFTESİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)

3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Hazırlanışı:

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir.

Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır.

Yarım saat dinlenen mercimeklere kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurulur.

İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek tekrar yağrulur.

Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır

Köfte harcı biraz soğuduktan sonra bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

HİRA TATLISI MALZEMELERİ

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bulamak için malzemeler

İrmik

Şerbeti için malzemeler

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

HİRA TATLISI TARİFİ

İlk olarak bir karıştırma kabına yarım su bardağı yoğurdu, 1 adet yumurtayı, 1 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu, 1 su bardağı irmiği ve 1,5 su bardağı unu ekleyin. Malzemeleri kabında iyice karıştırıp yoğurun.

Elinize yapışan hamurunuzu elde ettikten sonra hamurdan yuvarlak parçalar yapın

Ayrı bir kaseye irmik dökün ve hazırladığınız topları irmik dolu kaseye atın. Hamurun her yerinin irmik olmasına özen gösterin.

Fırın kağıdı serili bir pişirme kabına, hira tatlılarınızı dilediğiniz gibi diziniz.

Önceden ısıttığınız 170 derece fırında 25 dakika kadar hira tatlısını pişiriniz.

Tatlı pişerken şerbeti için 2 su bardağı suyu ve 2 su bardağı toz şekeri bir tencereye alarak şeker eriyene kadar karıştırıp, kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon damlatın ve birkaç dakika daha kaynatarak soğumaya alın.

Şerbeti sürekli karıştırarak da hızlıca soğutmaya devam edebilirsiniz.

Pişen tatlılarınızı fırında biraz bekletin ısılarını korumaya devam etsin.

Tatlılarınız ılık iken şerbeti soğuttuktan sonra şerbeti tatlıların üzerine yavaş yavaş dökün.

Son olarak tatlının üstü için rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!