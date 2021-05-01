Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü! İşte hem sağlıklı hem pratik en kolay iftar menüsü...

Ramazan'ın 19. gününde iftar menüsünde lezzetli bir çorbayla başlangıç yapıp hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlıyla iftarınızı tamamlayacaksınız. Uzun süreli açlık sonrası kan şekerinizi hızla yükseltmeyecek bu öğünler aynı zamanda kilo artışının da önüne geçecektir. İşte 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenlerin kurtarıcısı olacak en lezzetli iftar menüsü...

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

7 bardak su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Mercimek çorbası tarifi üzeri için;

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Patates ve havucu minik minik doğrayın. Geniş bir tencereye sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları alın. Orta ateşte malzemeleri kavurun. Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve iyice karıştırın. Suyu ve tuzu ekleyip çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın. Lokanta usulü mercimek çorbanız hazır. Afiyet olsun…

TAS KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

500 gr dana kuşbaşı

3 patates

2 domates

2 yeşilbiber

1 soğan

1 kırmızı kapya biber

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz



YAPILIŞI

Geniş bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Salçaları ekleyip karıştırmaya başlayın. Soğanı incecik doğrayın ve salçada kavurun. İnce doğranmış yeşil ve kapya biberi de tencereye alın. Kuşbaşı doğranmış dana etini tencereye alın. Kızgın ateşte birkaç dakika etleri kavurun. Doğranmış domatesi ve patatesi de tencereye alın. Pul biber ve karabiberi tencereye alın. Sıcak suyu tencereye ekleyin, tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Etler yumuşadıktan sonra tuzu da ekleyin ve malzemeleri iyice karıştırın. Etler yumuşayınca tas kebabını ocaktan alın. Tas kebabı tarifi hazır, afiyet olsun…

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç (6 kişilik)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tel şehriye (tercihe göre)

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu (tercihe göre)

1-2 damla limon

YAPILIŞI:

Bir kaba önceden hazırladığınız pirinçleri ve üzerine sıcak suyu ilave edip 15 dakika bekletin. Beklettikten sonra pirinçleri süzüp iyice yıkayın. Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…

KOLAY TİRAMİSU TARİFİ

MALZEMELER

1 kg süt

1 su bardağı un

4 yumurta sarısı

100 gr tereyağı

100 gr beyaz çikolata

200 ml krema

500 gr labne peyniri

2 paket kedidili bisküvi

1 paket vanilya

Üzeri için 2 yemek kaşığı kakao



YAPILIŞI