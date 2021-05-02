Ramazan'ın 20. günü kolay ve lezzetli bir iftar menüsü

İftar için ne pişirsem diye düşünenler için muhteşem bir menüyü sizler için hazırladık. Her biri birbirinden lezzetli ve sağlıklı bu menü ile hem doyurucu hem de enfes bir iftarı sevdiklerinizle birlikte yapabilmenizi sağlıyor.

RAMAZAN'IN 20. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

DOMATES ÇORBASI TARİFİ



MALZEMELER:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kaşığı un

5 adet domates

Yarım su bardağı süt

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle domates çorbası tarifine tereyağını bir tavada eriterek başlayın. Daha sonra un ekleyip kısık ateşte, tereyağında kavurun.

Kabuğu soyulmuş domatesleri rendeleyin. Rendeledikten sonra kavurduğunuz karışıma ekleyin. 5 dakika kadar pişirin.

Karışımın içine sıcak et suyunu ekleyin. Kesilmesini önlemek için bir cezvede ısttığınız sütü azar azar ilave edin. Ettikten sonra ise ara vermeden hızlıca karıştırın.

Domates çorbası kaynayana kadar orta ateşte sonra da kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin.

Servis kâselerine çorbanızı dökerek üzerine kaşarları rendeleyin. Domates çorbası tarifi başarı ile gerçekleştirmiş olacaksınız. Afiyet olsun

KÖRİ SOSLU TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tavuk göğsü

3 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı köri

1 adet soğan

1'er adet kırmızı ve çarliston biber

Bir tutam tuz



YAPILIŞI

Derin dondurucudan çıkardığınız veya yeni alıp, biraz buzlukta beklettiğiniz tavuk etini ince dilimleyin. Bir kapta 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, köri ve tuzu karıştırın.

Tavuk dilimlerini bu karışımda yarım saat bekletin. Kalan zeytinyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Üzerine piyazlık doğranmış soğan ve baharatlı tavuk dilimlerini katın.

1-2 dakika çevirdikten sonra jülyen doğranmış biberleri ilave edin ve tüm malzemeyi kısık ateşte 3-4 dakika soteleyin. Sıcak olarak servis yapın.

PRATİK ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 büyük boy havuç

1 orta boy patates

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Şeker

1 adet portakalın suyu

1 adet limonun suyu



YAPILIŞI:

Öncelikle zeytinyağını bir tavaya alıp ısıtıyoruz. Arkasından küp küp doğradığımız soğanları tavaya ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar pembeleştikten sonra içerisine yine küp küp doğradığımız patatesleri ve havuçları ekleyip 3 dakika kadar kavuruyoruz.

Daha sonra tavamızın içerisine önceden haşlanmış bezelyelerimizi ekliyoruz. Bir iki dakika kadar kavurup içerisine dilediğiniz miktar tuz ve karabiber ekleyip enginar dolmamızın (enginar yemeğimizin) içini hazırlamış oluyoruz.

Bu arada yemeğimizin ve enginarlarımızın pişeceği sosu bir kapta hazırlamaya başlıyoruz. Sosun hazırlanması için; bir adet limonun ve portakalın suyunu sıkıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Yarım su bardağı su ekliyoruz. Daha sonra biraz tuz, karabiber ve bir çay kaşığı şeker atıp sosumuzu hazırlıyoruz.

Yemeğimizin son aşaması olarak geniş bir tencereye 4 adet enginarımızı ekiyoruz. Daha sonra enginarlarımızın içerisine hazırladığımız garnitürleri eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Ve son olarak tencereye sosumuzu döküyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Enginarlar yumuşadıktan sonra altını kapatıp 15 dakika kadar tencerede dinlendirdikten sonra enginar yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun!

MAGNOLİA TARİFİ

MALZEMELER

1,5 paket bebe bisküvisi ya da burçaklı bisküvi

Muz, Çilek

Muhallebisi için;

1 lt süt

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket şekerli vanilin

1 kutu süt kreması

YAPILIŞI

Öncelikle muhallebisi için bir tencereye süt, nişasta, un ve şekeri ekleyerek iyice çırpın.

Topaklanmaması için dilerseniz nişasta ve unu başka bir kâsede biraz süt ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıp daha sonra sütün içine katıp çırpabilirsiniz.

Tencerenizi kısık ateşte, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebinizi ocaktan aldıktan sonra 1 paket şekerli vanilini ve bir kutu süt kremasını ekleyin ve mikserle iyice çırpın. Muhallebiniz hazır.

Muzu ve çileklerinizi şekilli olarak kesin. Ayrıca bisküvilerinizi rondodan geçirin ve sunum için hazırlayın.

Sunum yapacağınız kâselerin içlerine bir kat muhallebi, bir kat çilek ya da muz, bir kat bisküvi şeklinde sıralayarak servisinizi yapabilirsiniz.