PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 Türk kahvesi fincanı arpa şehriye

İsteğe göre tavuk suyu ya da bulyon

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz – isteğe göre

YAPILIŞI:

Önce pirinci bir kasede (sudaki beyaz renk kaybolana kadar) bir kaç kez yıkayın. Tereyağını tencereye alarak hafif kızdıktan sonra şehriyeleri ekleyin. Şehriyeleri rengi biraz koyulaştıktan sonra ise pirinçleri tencereye ekleyin.

Aşağı yukarı 5 dakika kadar pirinçleri kavurun. Bu işlemi yaparken pirincin dibinin tutmaması için pirinç pilavını sık sık karıştırmanız gerekiyor.

Ardından 3 su bardağı soğuk suyu ve tavuk suyunu ya da bulyonu ekleyip karıştırın. İsteğe göre de 2 ya da 3 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu karışımı da tencereye ekleyerek hepsini karıştırıp tencerenizin kapağını kapatın. Karışımınız kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak pişmeye bırakın. Yaklaşık olarak 10-15 dakikada pirinç pilavınız pişecektir.

Bunu anlamak için tencerenin kapağını sık açıp kapatmayın. Pişmeye yakın, hafif çıtırtılar gelecek ve bu pilavınızın suyunu çektiğini ve piştiğini gösterir.

Pilavınızı tahta kaşıkla bir kez karıştırıp bırakın ve kapağını yeniden kapatın.

Eğer bir miktar sulu kaldığını düşünüyorsanız pirinç pilavının üzerine bir kağıt havlu sererek de kapağını kapatabilirsiniz.

Pilavınız biraz dinlendikten sonra servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.