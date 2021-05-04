Ramazan ayının 22. gününde 'bugün ne pişirsem' sorusuna yanıt arayanların sayısı artmaya başladı. Birbirinden nefis tarifler iftarda sevdiklerinize hazırlamanız için sizleri bekliyor. Hem pratik hem de leziz bir iftar sofrası kurmak isteyenlere özel çorbadan tatlıya kadar leziz bir iftar menüsü hazırladık. İşte kolay iftar yemekleri arayanlar için nefis bir Ramazan ayının 22. günü iftar menüsü örneği…
RAMAZAN AYININ 22. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ...
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER:
Baharatlar:
YAPILIŞI
Bulgur ve pirinci süzgeçte yıkayın ve ufak bir tencerede 2 bardak su ile haşlayın.
Çorba tenceresine yağı alın, minik minik doğranmış soğanı ve sarımsağı kısık ateşte kavurun.
Soğanlar yumuşayınca salçaları ekleyin, biraz karıştırdıktan sonra çorbanın suyunu koyun.
Su kaynamaya başlayınca sıcak suda erittiğiniz bulyonu tencereye dökün. Bulyonun tadına göre tuz miktarını ayarlayın.
Su kaynamaya başladıktan sonra yıkanmış mercimek ve haşlanmış bulgur, pirinç eklenir.
Kaynamaya başlayınca kısık ateşte karıştırın ve baharatları ekleyin. Yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin.
Çorbanızı blendırdan geçirin. Çorbanız hazır afiyet olsun.
ZEYTİNYAĞLI BAMYA YEMEĞİ TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Bamyayı yıkayıp, ayıklayın. İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
Kaynar suyu ekleyin ve bir taşım kaynatın. Bamya ve tuzu katıp, orta ateşte 20-25 dakika pişmeye bırakın. Ocağı kapatıp, limon suyunu ekleyin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.
TAVUK SOTE TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Öncelikle kuşbaşı şeklinde doğranmış kemiksiz tavuk budunu tavaya atın.
Tavukları orta derecede ateşte kavurmaya başlayın, öncelikle tavukların suyunu çekmesini bekleyin, tavuklar beyazlaşacak ve daha sonra piştikçe kızaracak.
Tavuklar kızarmaya başlayınca yeşil biberleri tavaya ekleyin, yeşil biberlerden sonra domatesleri tavaya atın, aynı şekilde soğanları da kavurmaya başlayın.
Yaklaşık 15 dakikalık kavurma işleminin ardından tavuk soteniz hazırdır demektir. Pişirme sırasında biberlerin ve domateslerin pişmesine soğanların da kavrulmasına özen gösterin.
PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI:
Önce pirinci bir kasede (sudaki beyaz renk kaybolana kadar) bir kaç kez yıkayın. Tereyağını tencereye alarak hafif kızdıktan sonra şehriyeleri ekleyin. Şehriyeleri rengi biraz koyulaştıktan sonra ise pirinçleri tencereye ekleyin.
Aşağı yukarı 5 dakika kadar pirinçleri kavurun. Bu işlemi yaparken pirincin dibinin tutmaması için pirinç pilavını sık sık karıştırmanız gerekiyor.
Ardından 3 su bardağı soğuk suyu ve tavuk suyunu ya da bulyonu ekleyip karıştırın. İsteğe göre de 2 ya da 3 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu karışımı da tencereye ekleyerek hepsini karıştırıp tencerenizin kapağını kapatın. Karışımınız kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak pişmeye bırakın. Yaklaşık olarak 10-15 dakikada pirinç pilavınız pişecektir.
Bunu anlamak için tencerenin kapağını sık açıp kapatmayın. Pişmeye yakın, hafif çıtırtılar gelecek ve bu pilavınızın suyunu çektiğini ve piştiğini gösterir.
Pilavınızı tahta kaşıkla bir kez karıştırıp bırakın ve kapağını yeniden kapatın.
Eğer bir miktar sulu kaldığını düşünüyorsanız pirinç pilavının üzerine bir kağıt havlu sererek de kapağını kapatabilirsiniz.
Pilavınız biraz dinlendikten sonra servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.
SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Muhallebi yapımına sütü tencereye alarak başlayın. Un ve nişastayı elekten geçirip süte ekleyin ve tel çırpıcı ile pürüzsüz olana dek karıştırın. Şekeri de ilave edip karıştırmaya devam edin. Muhallebinizi karıştırdıkça kıvam alacak ve yoğunlaşacak.
Dibini tutturmak için başından ayrılmayın. Kıvamı yoğunlaşınca ocağın altını kapatıp vanilya ve tereyağını ekleyip blender'dan geçirin. Soğuyunca dolaba kaldırın ve en az 1 saat bekleyip servis edin. Afiyet olsun...