Uzun süreli açlıktan dolayı uzmanlar Ramazan'da sağlıklı ve doyurucu besinlerin tüketilmesinin önemini vurguluyor. Ramazan'ın 28 .gününde sevdiklerine leziz yemek hazırlamak isteyenler 'iftarda ne pişirsem' sorusuna yanıt arıyor. Buna göre hem sağlıklı hem de lezzetli menü nasıl hazırlanır? İşte pratik iftar yemekleri arayanlar için Ramazan ayının 28. günü iftar menüsü…
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
Üzeri için;
YAPILIŞI
Patates ve havucu minik minik doğrayın. Geniş bir tencereye sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları alın. Orta ateşte malzemeleri kavurun.
Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve iyice karıştırın. Suyu ve tuzu ekleyip çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın.
Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ekleyin. Çorbayı blender'dan geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın.
Lokanta usulü mercimek çorbanız hazır. Afiyet olsun…
İZMİR KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER
Sos için:
YAPILIŞI
İlk olarak köfte hazırlanmalıdır. Köfte için gerekli olan tüm malzemeler iyice özleşene değin derin bir kap içerisinde yoğurulmalıdır.
Özleşmiş olan köfte ceviz büyüklüğünde koparılıp avuç içerisinde yuvarlayarak ve bastırarak İzmir köftesine uygun bir şekle sokulmalıdır yani ince uzun silindirler şeklinde olmalıdır.
Köfteler hazırlandıktan sonra patatesler düzgünce soyulmalı ve elma dilimleri şeklinde doğranmalıdır. Domatesler ise halka halka doğranmalıdır. En sona kalan biberler de saplarından koparılıp ikiye bölünmelidir.
Yaklaşık 1 buçuk su bardağı ayçiçek yağı bir tencereye boşaltılmalı ve kızdırılmalıdır. Kızmış olan yağ içerisine patates dilimleri ve köfteler atılıp renk alana kadar kızartılmalıdır. Kızaran köfte ile patatesler çıkarıldıktan sonra bir fırın tepsisine yerleştirilmelidir.
İzmir köfteler üzerine ise sos için temin edilmiş tüm malzemeler ocakta karıştırılarak gezdirilmelidir.
Fırın tepsisine yerleştirilmiş köfte, patates, biber ve domatesler önceden ısıtılmış 200 derece fırına atılmalı ve yaklaşık 20 dakika boyunca biberler ve domatesler kızarılıncaya kadar İzmir köfte fırında pişirilmelidir.
Tüm bunlar yapıldığında ise İzmir Köfte hazır olacaktır! Afiyet olsun...
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
YAPILIŞI
Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun.
Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz.
Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…