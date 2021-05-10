İZMİR KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

500 gr yağlı kıyma

1 adet soğan (rendelenmesi gerek)

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

4 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet domates



Sos için:

2 yemek kaşığı ay çiçek yağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

2 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak köfte hazırlanmalıdır. Köfte için gerekli olan tüm malzemeler iyice özleşene değin derin bir kap içerisinde yoğurulmalıdır.

Özleşmiş olan köfte ceviz büyüklüğünde koparılıp avuç içerisinde yuvarlayarak ve bastırarak İzmir köftesine uygun bir şekle sokulmalıdır yani ince uzun silindirler şeklinde olmalıdır.

Köfteler hazırlandıktan sonra patatesler düzgünce soyulmalı ve elma dilimleri şeklinde doğranmalıdır. Domatesler ise halka halka doğranmalıdır. En sona kalan biberler de saplarından koparılıp ikiye bölünmelidir.

Yaklaşık 1 buçuk su bardağı ayçiçek yağı bir tencereye boşaltılmalı ve kızdırılmalıdır. Kızmış olan yağ içerisine patates dilimleri ve köfteler atılıp renk alana kadar kızartılmalıdır. Kızaran köfte ile patatesler çıkarıldıktan sonra bir fırın tepsisine yerleştirilmelidir.

İzmir köfteler üzerine ise sos için temin edilmiş tüm malzemeler ocakta karıştırılarak gezdirilmelidir.

Fırın tepsisine yerleştirilmiş köfte, patates, biber ve domatesler önceden ısıtılmış 200 derece fırına atılmalı ve yaklaşık 20 dakika boyunca biberler ve domatesler kızarılıncaya kadar İzmir köfte fırında pişirilmelidir.

Tüm bunlar yapıldığında ise İzmir Köfte hazır olacaktır! Afiyet olsun...