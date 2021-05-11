Ramazan'ın 29. günü iftar menüsü! İşte en leziz tarifler...

Ramazan'ın son günlerinde 'Bugün ne pişirsem?' sorusu daha çok soruluyor. Bayram öncesi harika sofralar hazırlamak isteyenlere geleneksel ve pratik tarifler hazırladık. Hepimizin severek yediği anne köftesi, geleneksel tatlı zerde ve tadına doyum olmayan yoğurt çorbası tarifi sizlerle...

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

5-6 su bardağı su

1 su bardağı pirinç

Tuz

Terbiyesi için;

Yarım kg yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tepeleme un

Üzeri için;

½ çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

Pirinci süzgeçte yıkayın ve çorba tenceresinde 5 bardak su ile haşlayın. Ayrı bir kapta çorbanın terbiyesini yapın. Yarım kilo yoğurda 1 yumurta ve 1 tepeleme kaşık unu ekleyin ve güzelce çırpın. Terbiyenin içerisine 1 bardak su ekleyin ve karışımı çırpın. Ardından terbiyenin içerisine kaynamış pirinçli sudan 1 bardak ekleyin ve güzelce çırpın. Ilınmış karışımı yavaşça çorba tenceresine dökün. Aynı anda çorbayı karıştırmaya da devam edin. En son tuzunu ekleyin. Orta ateşte çorbayı pişirmeye devam edin. Çorba kaynamaya başlayınca çorbanın sosunu hazırlayın. Ufak bir kapta tereyağını eritin, sıvıyağı ekleyin. Sosun üzerine naneyi, toz biberi döküp sosu ocaktan alın. Kaynayan çorbanın altını kapatın ve üzerine sosunu dökün. Çorbanız hazır. Afiyet olsun…

KABAK GRATEN TARİFİ

MALZEMELER

1 kilo kabak

1 adet soğan

4 adet havuç

Kaşar peyniri

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

3 veya 4 adet yumurta

Kara biber

Kırmızı biber

Tuz

3 yemek kaşığı buğday unu

YAPILIŞI

Öncelikle kabakları küp şeklinde doğradıktan sonra, yanlarında bulunan 4 adet havucu rendeleyin. Bu işlemden sonra kabakları ve havuçları tavanın içine koyun ve zeytinyağı ile sotelemeye başlayın. Sote haline geldiği zaman ise soğanları yemeklik doğrayın, havuçları mümkün olduğunca minik küpler halinde doğrayın, sarımsakları ezin, domatesleri küp küp doğrayın. Sıvı yağı tavaya alın, kızınca yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. 2-3 dakika soteledikten sonra tereyağını ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsak ve havuçları da ekleyin. Birkaç dakika sonra domatesleri de ekleyip biraz yumuşamalarını bekleyin ve kıymayı ekleyip kavurmaya başlayın. Kıyma, kavrulmuş gibi gözükmeye başlayınca salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Üzerine 3/4 su bardağı sıcak su ekleyin, baharatlarını da koyup kısık ateşte tıkırdamaya bırakın. Diğer tarafta beşamel sosu hazırlayın. Tereyağı eritin, unu eleyerek ekleyin. Unun kokusu çıkınca sütü eklemeye başlayın ama eklerken bir yandan da çırpmayı ihmal etmeyin. Kaynamaya başlayan süte tuz ve baharatlarını da ekleyip 10 dakika kadar tıkırdamaya bırakın. Fırınınızı 200 derecede ısıtın. Bir fırın kabının dibine önce bir miktar beşamel sos sürün. Sonra kabak dilimlerini aynı lazanya yaprağı döşermiş gibi tek sıra döşeyin. Üzerine kıyma sos gezdirin, onun da üzerine beşamel sos ve tekrar kabak dilimleri. 4. sıra kabağı dizdikten sonra sadece beşamel sos gezdirin ve rendelenmiş kaşar peynirinden serpin. Önceden ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişirin.

ANNE KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

500 gram dana kıyma

4 dilim bayat ekmek içi

1 adet orta boy soğan

2 adet yumurta

7 dal ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Köfte için önce, bayat ekmek içini suyla ıslatıp sıkın. 500 gram dana kıymayı derin bir kaba alıp, 1 adet orta boy soğanı rendeleyin. Üzerine ekmekleri, 2 adet yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu, 1 çay kaşığı karabiber ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak veya oval köfteler hazırlayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, patates eşliğinde servis yapın.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tel şehriye

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu (tercihe göre)

1-2 damla limon

YAPILIŞI

Tencereye sıvıyağı ve tereyağını ekleyin. Kızan yağa tel şehriyeleri ilave edin. Ardından kızarana kadar kavurun. Kızardıktan sonra pirinçleri ekleyin ve 2-3 dakika kadar da bu şekilde kavurun. Daha sonra tuzu, sıcak suyu ve iki damla limonu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocağın küçük bölümüne tencereyi koyup kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav piştikten sonra sofra bezine sararak demlenmeye bırakıyoruz. Pirinç pilavı tarifini başarı ile gerçekleştirdik. Afiyet olsun…

ZERDE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 çay kaşığı safran

Bir buçuk su bardağı su

3 çorba kaşığı mısır nişastası

Yarım paket vanilya

2 çorba kaşığı Antep fıstığı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 adet nar

YAPILIŞI

Pirinci 15 dakika ıslatıp, bol suda yıkayın. Bir tencerede bir buçuk bardak su ile birlikte hafif ateşte haşlayın. Toz şeker ve safranı ekleyip, kaynatın. Nişastayı çok az su ile ezip, vanilya ile birlikte bu karışıma ilave edin. Hafif koyulaşınca ateşten alın. Kaselere paylaştırın. Arzuya göre buzdolabında beklettikten sonra üzerlerine Antep fıstığı, kuş üzümü ve nar taneleri serpip servis yapın.