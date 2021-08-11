Misvak nasıl kullanılır, ne işe yarar? Misvağın şaşırtıcı faydaları

amber Efendimiz (SAV)'in gündelik yaşantı içerisinde sergilediği davranışlar ve Müslüman kimselere yapılmasını tavsiye ettiği her şey ''Sünnet''olarak nitelendirilir. Sözlü, fiili ve takriri olmak üzere 3'e ayrılan bu sünnetlerde, misvak kullanımıyla ilgili hadisler, hem sözlü hem de fiili sünnetler grubuna girer. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ''Ümmetime zorluk vermekten endişe etmeseydim mutlaka onu farz kılardım.'' (Buhari, Muslim) olarak buyurduğu misvak, ağız ve diş sağlığı bakımından çok önemlidir. Bizler de Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetine uyarak misvak kullanımını gündelik yaşantımız içerisinde alışkanlık haline getirmeli ve kullanmalıyız.

MİSVAK NEDEN KULLANILMALI? MİSVAĞIN FAYDALARI...

Erak ağacının dalından kesilen misvağın insan vücuduna olan faydaları yapılan bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre, misvağın içindeki kalsiyum oksalat, mineral tuz, kükürt, saponin, tanen ve silisyum gibi bazı maddeler ağızdaki zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Misvak dalındaki lifler, dişin hem görünen kısımlarını hemde aralarını temizleme konusunda oldukça idealdir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in yalnızca yemekten sonra değil aynı zamanda abdest aldıktan sonra da kullanılmasını tavsiye ettiği misvak, içerisindeki yüksek klorür konsantrasyonu nedeniyle diş taşı oluşumunu önler ve yüzeydeki lekeleri derinlemesine temizler.

Ağız ve diş sağlığının yanı sıra mide problemlerine de bire bir çözüm olan misvak, uzun süre kaynatılıp suyu içildiğinde sindirim sistemi hastalıklarının çaresi oluyor.

MİSVAK NASIL KULLANILIR?

Taze misvak: Ucunu yontarak direkt olarak dişe sürtülür. Liflerin açılması için azı dişlerle misvak ısırılabilir.

Kuru misvak: Kullanmadan 1 gün önce suda bekletilerek yumuşatılmalıdır.

-Gereğinden fazla yumuşayan misvaklar kesilip yontma işlemiyle beraber tekrar açılmalıdır. Misvağı kullandıktan sonra çok iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Temiz ve hava alan bir yerde muhafaza edilmelidir.

PEYGAMBERİMİZ (SAV) NE ZAMAN MİSVAK KULLANIRDI?

Peygamber Efendimiz (SAV);

- Uyumadan önce,

- Gece namazını kılmaya kalktığında,

- Abdest almadan önce,

- Namaz için camiye gideceği zaman,

-Kuran-ı Kerim okuyacağı zaman misvak kullandığı bilinmektedir.