Hatay’da depremzedeler için ramazan hazırlığı

Depremlerin vurduğu Hatay'da ramazan hazırlıkları başladı. Birçok kurum ve kuruluş, Hatay'ın dört bir noktasında iftar çadırı kurdu. İftar çadırlarında sahur servisi de yapılması planlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de ramazan ayı boyunca 2 bin 500 depremzedeye sahur ve iftar vermek için, 4 noktada çadır kurdu. Kente hurma gibi ramazan ayına özel yiyecekler getirildi. İftar ve sahurun hazırlanacağı mutfak görüntülenirken, çadırların ramazan ayının ilk günü itibariyle faaliyete geçeceği bildirildi.

'RAMAZANI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Deprem bölgesinde bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve ramazan hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Sosyal Tesisler Koordinatörü Serdar Türkan, "6 Şubat itibarıyla ilk olarak Gaziantep'te görevlendirildik. 7 Şubat'ta Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 9 noktada hizmet vermeye başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın görevlendirilmesiyle beraber Hatay'a geldik. Şu anda Hatay'da hizmet vermekteyiz. 4 farklı noktada, yaklaşık günlük öğünde 12 bin adet yemek çıkardık. Şu anda ramazan hazırlıklarımız devam ediyor. Ramazanda da 4 noktada yaklaşık 2 bin 500 kişiye hem iftar hem de sahur programıyla beraber, vatandaşımızın ramazanı huzur içerisinde geçirmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğünde 5 çeşit yemeğimiz çıkacak. Sahurda da yaklaşık 10 çeşit yemeğimiz olacak. Hem kalori açısından hem lezzet açısından güzel yemekler çıkarmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. İnşallah perşembe akşamı itibarıyla ilk iftarımızla beraber hizmet vermeye başlayacağız" dedi.