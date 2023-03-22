Ramazan’da ağız kokusu diye bir sorun kalmıyor! Sahurda bunu yerseniz...





GÜN İÇİNDE UYGUN BAKIM NASIL OLMALI

Gün içinde oruç ibadetini tehlikeye sokmayacak ağız bakımı için bazı rutinlerin de geliştirilebileceğini ifade eden Yeniev, " Sahur ve iftar olmak üzere dişlerin iki kez fırçalanmasını yeterli buluyoruz. Önemli olan ağız ve dişlerin fiziki temizliğinin yapılmasıdır. Bu bakımdan misvak kullanılabilir. Gün içinde misvak ile fiziki bir temizlik sağlanabilir. Ayrıca herhangi bir macun kullanılmadan fırçalama ile temizlik sağlanmış olur" diye konuştu.