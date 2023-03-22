Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek’te görev yapacak

Saraybosna'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş tarafından karşılanan Türk hafızlara, Uluslararası Saraybosna Üniversitesindeki (IUS) camide Bosna Hersek'teki ramazan etkinlikleri hakkında bilgi verildi. Keleş, yaptığı açıklamada, Türk hafızların her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da dünya genelinde görev yapacağını ifade ederek "Hem ramazanın güzelliklerini oradaki toplumlarla yaşamak hem de Türkiye'yi temsil etmek açısından çok güzel faaliyetler icra ediliyor." dedi.





Bosna Hersek'e gelen hafızların Kur'an-ı Kerim, hatim, dua okuma ile ilim ve irfan sohbetleri gibi birçok alanda faaliyet göstereceğini belirten Keleş, faaliyetlerin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Keleş, Türk hafızların Bosna Hersek genelinde birçok kentte görev yapacağını sözlerine ekledi. Türk hafızlardan İbrahim Mansur da Bosna Hersek'e ilk kez geldiğini ifade ederek "Buradaki soydaş ve dindaşlarımızla daha güzel bir ramazan ayı geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bizim için de verimli bir ramazan olacak." diye konuştu.



Bosna Hersek'in Breza, Fojnica, Kiseljak, Kakanj, Olovo, Gorazde, Mostar, Bihac, Velika Kladusa, Bosanska Krupa, Cazin ve Sanski Most kentlerinde görev yapacak Türk hafızlar, bilgilendirme toplantısının ardından görev yerlerine hareket etti.