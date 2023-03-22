Tuzla’da Ramazan ayı öncesi ibadethaneler temizlendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla harekete geçen temizlik ekipleri ilk teravih namazı öncesinde ibadethanelerin içerisindeki halıları, avizeleri, cam ve çerçevelerini temizlediler. Ekipler cami dışında ise abdesthane ve tuvaletlerin hijyenini özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN DAİM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Her birimizin büyük bir özlemle beklediği, sevgi, bereket ve yardımlaşma duygularımızın ön plana çıktığı Ramazan ayına hep birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye çıkmasına, kardeşlik bağımızın kuvvetlenmesine vesile olan bir aydır. Bu duygu düşünceler ile Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketini yaşadığımız bu günlerde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.