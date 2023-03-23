Ramazan’da ne yemeli? İftar ve sahur için uzmanından öneriler...

İftar ile sahur arasında bol su için. Gün içinde kaybettiklerinizi yerine koyacak sıvılar (en az 10 bardak) içmek önemlidir. Ayrıca, nemlendirici yiyecekler yiyerek su alımını artırabilirsiniz. Sahur yemeğinize sulu meyveler eklemeyi deneyin veya iftardan sonra tatlı ikramı olarak yiyin. Karışık mevsim salatası bol miktarda nemlendirici salatalık ve domates içerir. Kahve, çay ve kola gibi kafeinli içeceklerden kaçının, çünkü kafein bazı kişilerin daha sık idrara çıkmasına neden olarak dehidrasyona neden olabilir. Ayrıca şekerli gazlı içeceklerin diyetinize kalori katacağını unutmayın.