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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:51

Ramazan'da ne yemeli? İftar ve sahur için uzmanından öneriler...

Ramazan’da ne yemeli? İftar ve sahur için uzmanından öneriler...

Ramazan'ın başlamasıyla birlikte uzmanlar da sağlıklı bir şekilde oruç tutmanın püf noktalarını paylaşmaya başaladı. Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi, iftarda ve sahurda neler tüketilmesi gerektiğini anlattı. Örnek yemek seçenekleri de sunan Şahin, hangi yiyecek ve içeceklerden de kaçınılması gerektiğini anlattı.

İftar ile sahur arasında bol su için. Gün içinde kaybettiklerinizi yerine koyacak sıvılar (en az 10 bardak) içmek önemlidir. Ayrıca, nemlendirici yiyecekler yiyerek su alımını artırabilirsiniz. Sahur yemeğinize sulu meyveler eklemeyi deneyin veya iftardan sonra tatlı ikramı olarak yiyin. Karışık mevsim salatası bol miktarda nemlendirici salatalık ve domates içerir. Kahve, çay ve kola gibi kafeinli içeceklerden kaçının, çünkü kafein bazı kişilerin daha sık idrara çıkmasına neden olarak dehidrasyona neden olabilir. Ayrıca şekerli gazlı içeceklerin diyetinize kalori katacağını unutmayın.

Oruç tutarken sahurda doğru besinler tüketmeye özen gösterin

Sahur, iftara kadar yetecek kadar enerji sağlayan sağlıklı bir öğün olmalıdır. Oruç boyunca sizi ayakta tutacak doğru yiyecekleri seçin. Meyve ve sebzeler, fasulye, nohut ve mercimek gibi kompleks karbonhidratları yemek, size gün boyunca uzun süreli bir enerji kaynağı sağlayacaktır. Az yağlı labne gibi az yağlı süt ürünlerini yemeğinize dahil edin ve avokado, tuzsuz fındık, somon, zeytin ve zeytinyağı gibi sağlıklı doymamış yağları dahil etmeye çalışın.

Sağlıklı ve dengeli bir iftar yiyerek enerji seviyenizi yenileyin

Orucunuzu bozmak için üç hurma yemek, iftara başlamanın geleneksel ve sağlıklı bir yoludur. Tahıllar mükemmel bir lif kaynağıdır. Hayati vitaminleri ve besinleri sağlamak için bol miktarda sebze ekleyin. Vücuda enerji ve lif sağlayan tam tahılları seçin. Sağlıklı proteinin iyi bir kısmını almak için ızgara veya fırınlanmış yağsız et, derisiz tavuk ve balığın tadını çıkarın. Genel olarak, yağ veya şeker oranı yüksek kızarmış ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Yemeğinizin tadını çıkarın ve yavaş yiyerek aşırı yemekten kaçının.

SAHUR;

  • Taze meyve ile yapılan az yağlı smoothie ile yulaf ezmesi
  • Doğranmış havuç, kereviz ve soğan ile mercimek çorbası
  • Taze doğranmış sebzeli kabak labne sosu

İFTAR

  • Sote sebzelerle fırınlanmış ve nohutla servis edilen tavuk
  • Kavrulmuş sebze ve kahverengi pirinç ile pişmiş balık
  • Fırında falafel, yağlı salata, humus ve pideyle
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Ramazan'da ne yemeli? İftar ve sahur için uzmanından öneriler...
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