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Giriş Tarihi: 26.3.2023 15:22

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme önemli

İHA
Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme önemli

Ramazanda sağlıklı beslenmek vücudu hastalıklara karşı koruyor. Uzmanlar iftarda ve sahurda sağlıklı besinler tercih edildiğinde oruç tutmanın vücuda olan faydasının ikiye katlandığını belirtiyor. Dr. Kutay Güven, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesi sebebiyle yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin daha da arttığını ifade eden Dr. Kutay Güven, "Sahur öğünü muhakkak yapılmalı. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, sebze ve tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı. Çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün de tercih edilebilir." dedi.

İFTARDA HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK...

Güven, "Uzun süren açlık sonrası iftarda hızlı bir başlangıç yapmak sindirim problemleri yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle iftara su, çorba, salata ve bir dilim ekmek ile başlayıp 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçilebilir. İftar ve sahur arasında sık sık su içmeye dikkat edilmeli, suya ek olarak süt, ayran, maden suyu, taze sıkılmış meyve-sebze suları tüketerek sıvı ihtiyacı karşılanabilir. Ramazan ayında da egzersizler yapılması ihmal edilmemeli, iftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapılabilir" dedi.

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Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme önemli
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