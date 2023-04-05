Göz damlası orucu bozar mı?

Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, her yıl Ramazan ayı ile birlikte özellikle göz rahatsızlığı olan vatandaşların bu sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yazıcıoğlu, "İşin bilimsel açıklamasına baktığımızda göze damlatılan bir damla 50 mikronlitre oluyor. Göze damlatılan damlanın kan dolaşımına katılması ve burun yolu ile mideye ulaşması miktar olarak bile çok mümkün bir şey değil. Özellikle Ramazan döneminde bazı hastalarımız tedirgin olup tedavilerini aksatabiliyor. Özellikle göz tansiyonu olan hastalarımızın devamlı damla kullanması gerekir. Bunu aksattığında ciddi problemler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle hastalarımızın Ramazan ayında tedavilerini aksatmamaları gerekir" dedi.

"DAMLA HİÇBİR ŞEKİLDE MİDEMİZE ULAŞMIYOR"

Fetva kısmının Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili bir nokta olduğunu belirten Yazıcıoğlu, olaya bilimsel olarak bakıldığında damlanın hiçbir şekilde mideye ulaşmadığını ifade ederek, "Nasıl ki Ramazan ayında, yağmurda yürürken ıslanıp gözümüze su kaçıyorsa veya abdest aldığımızda yüzümüzü yıkadığımızda su bir şekilde gözümüze kaçıyor ve orucumuzu bozmuyorsa, onlardan çok daha az olarak damlattığımız göz damlaları da orucumuzu bozmaz. Çünkü bu damla hiçbir şekilde midemize ulaşmıyor" ifadelerini kullandı.

