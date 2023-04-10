Başakşehir Belediyesi, ramazanda depremzedelerin gönül sofralarını bereketlendiriyor

"BÖLÜŞÜRSEK TOK OLURUZ, BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ"

Depremin ilk gününden itibaren güvenlik güçlerinin sahada görev yaparak kendilerine güç kattığına değinen Köpürür, şöyle devam etti:

"Devlet, millet olarak ilk andan itibaren buradaydık. Burada farklı yaralar açmak yerine yaraları sarmak gerekiyor. Dolayısıyla biz bugüne kadar gayret sarf eden, emek veren, destek veren bütün vatandaşlarımıza, polis teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize, Mehmetçiğimize, belediyelerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Birlik ve beraberliğin aşamayacağı hiçbir engel yok."