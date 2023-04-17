Uzmanından ramazan bayramında 6 sağlıklı beslenme önerisi

"TATLILARDA KONTROLLÜ OLUN"

"Ramazan bayramında yapılan hatalardan biri de fazla miktarda hamur işi ağır şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerleme tüketmektir. Glisemik indeksi yüksek olan bu besinler kan şekerinizde hızlı ve ani yükselmelere ve sonrasında hızlı bir düşüşlere neden olarak kan şekeriyle ilgili dengesizliklere yol açarak diyabet kalp krizleri gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca vücuda alınan şekerin fazlası yağ olarak depolanacağından gözle görülür bir kilo artışına sebep olacaktır. Bu yüzden ikramlarda tatlı tercihi şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana kullanılmalıdır. "