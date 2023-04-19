Oklavalar Ramazan tatlısı ve su böreği için dönüyor





"YOĞUNLUĞUMUZ 1 HAFTA ÖNCE BAŞLADI"

Yozgat'ta uzun yıllar esnaf olan tatlı ve börek işletmecisi Çetin Çiçek bayram dolayısıyla son bir haftada iş yoğunluğu yaşadıklarını söyleyerek, "Özellikle su böreği ve tatlı yapımında yoğunluğumuz 1 hafta önce başladı. Bayram için tatlı ve börek yapma imkanı olmayan vatandaşlarımız bize siparişlerini veriyor. Biz de en son arife gününe siparişlerini hazırlayıp teslim ediyoruz. Tatlı ve böreklerde kullandığımız tereyağı, yumurta, yoğurt hepsi doğal, organik ürünlerdir. Hijyenik ve güvenilir bir ortamda bu ürünleri üretiyoruz, vatandaşın memnuniyetini alıyoruz. Onların da bayram dolayısıyla yoğun talebi oldu. Bir tepsi tatlının fiyatı 275 lira, su böreği ise 200 liradan satışa sunuluyor" dedi.