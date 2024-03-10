Oruç tutarken bu besinlerden uzak durun! Susamaya neden oluyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, dengeli bir iftar menüsü oluşturmanın hem enerji depolarını yenilemek hem de ertesi gün kişiyi dinç tutmak için oldukça önemli olduğunu söyledi. Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken ve ay boyunca dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkülekçi, "İlk kural doğru protein kaynağı. Gün içindeki protein ihtiyacınızı tamamlayabilmek için iftar sofrasında protein kaynağı bir besine yer vermeniz gerekiyor. Bu grupta tavuk, yağsız et ve balık tüketebilir, bitkisel protein kaynağı olarak baklagillerden yararlanabilirsiniz. Karbonhidratların seçimi de önemli. İftar menüsünde ani kan şekeri yükselişlerinin önüne geçmeniz mümkün. Kompleks karbonhidrat olarak tam tahıllılar, esmer pirinç, bulgur menünüze ekleyeceğiniz alternatiflerden olabilir. Yağ grubunda ise, zeytinyağı, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı yağları tüketmeye özen göstermeli, tereyağı ve katı yağ gibi doymuş yağların tüketimini minimum seviyeye indirmelisiniz. İftar menülerinde tuz ve şeker içeriği yüksek seçimlerden kaçınmaya özen gösterin. Yemeklerinizi hazırlarken, yağda kızartma yerine haşlama, fırınlama, kızartma veya ızgarada pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Ağır şerbetli tatlıların tüketim sıklığını minimuma indirip, yerine daha sağlıklı olan sütlü tatlılardan tercih edebilirsiniz" dedi.





ORUÇ TUTARKEN UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Başkülekçi, Ramazan ayı boyunca su tüketimine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, oruç tutarken özellikle susatan yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini söyledi. Başkülekçi, "Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma ve benzeri ürünler doymuş yağ içeriği yüksek olduğu için yenilmesi riskli olan besin grubundalar. Ayrıca tuz içeriği yüksek işlenmiş gıdalar yüksek sodyum içeriği nedeniyle gün içerisindeki su ihtiyacınızı artırabilir. Kızartma yöntemi ile pişirilmiş her türlü yiyecekten uzak durmaya çalışın çünkü, yüksek yağ içeriğine sahip olan öğünlerden sonra, susuzluk hissi artar. Gazlı ve şekerli içecekler, meşrubatlar hem ekstra kalori kaynağı, hem de tükettiğimizde gün içerisinde su ihtiyacınızı artırabilir. Ayrıca çok baharatlı ve tuzlu besin tüketiminden kaçınmalısınız bu tür yiyeceklerde su ihtiyacınızı arttıracaktır" diye konuştu.