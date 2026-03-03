Sahurda yapılan bu hata çürüğü hızlandırıyor!

Ramazanda yaklaşık 10-11 saat boyunca hiçbir şey yenilip içilmediğini hatırlatan Meriç, "Sahura kalktığınız zaman bir şeyler yediğinizde eğer ağzınıza, dişlerinize bakmadan, fırçalamadan yatarsanız tabii ki çok şey olur. Çünkü bu süre zarfında tükürük akışı azalır. Siz bir şey yemeyecek, içmeyeceksiniz. 37 derece vücut sıcaklığında mikroplar için harika bir ortam oluşur" dedi.

Mikroorganizmaların bu ortamda hızla çoğalabileceğine dikkat çeken Meriç, "Yemek artıkları ve özellikle şekerli gıdalarla yatıyorsunuz. Koku başta olmak üzere çürüğün daha hızlı ilerlemesi için her türlü ortam hazır. Normalde yemek ya da içmek bile ağzı bir şekilde temizlerken, bu ortamda hiçbir temizlik olmuyor" diye konuştu.