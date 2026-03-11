Ramazan’da enerjiniz düşmesin! Uzmanlardan iftar ve sahur için altın kurallar

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve elektrolit dengesini korumayı daha da önemli hale getiriyor. Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki uzmanlar, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için iftar ve sahurda tabak çeşitliliğinin doğru planlanması gerektiğini vurguluyor.



"RAMAZAN'DA SU VE MİNERAL KAYBINI ARTIRABİLİR"

Uzmanlar Ramazan'da sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için vitamin, mineral ve elektrolit dengesine dikkat etmek çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uzun süreli açlık, vücudun su ve mineral kaybını artırabilir. Bu nedenle, sahurda potasyum ve magnezyumdan zengin besinler, örneğin muz, avokado, süt ve yoğurt tüketmek faydalı olur. Ayrıca, bol lifli gıdalar (tam buğday ekmeği, yeşillikler) sindirimi düzenler ve uzun süre tok tutar. İftarda ise sıvı alımını artırmak önemli. Su, mineral kaybını telafi ederken, azar azar içilen bir miktar tuzlu ayran ya da elektrolit dengesini sağlar. Dengeli ve vitamin-mineral zengini bir beslenme, Ramazan boyunca enerjinizi yüksek tutar ve sağlığınızı korur" dediler.



"TABAĞINIZI ÜÇE BÖLÜN"

Ramazan'da sağlıklı beslenmenin anahtarının, tabak çeşitliliğini doğru planlamaktan geçtiğini dile getiren uzmanlar, "İftarda tek tip ve ağır yemekler yerine, dengeli ve renkli tabaklar oluşturmak hem sindirimi kolaylaştırır hem de vücudun ihtiyaç duyduğu farklı besin ögelerini karşılar. Tabağınızı üçe bölerek düşünebilirsiniz: Yarısı sebzelerden oluşmalı; salata, zeytinyağlı sebze ya da haşlanmış sebzeler olabilir. Dörtte biri kaliteli protein kaynağı; et, tavuk, balık ya da kuru baklagiller. Kalan kısmı ise tam tahıllı karbonhidratlar; bulgur, tam buğday ekmeği gibi seçenekler oluşturmalı. Renk arttıkça vitamin ve mineral çeşitliliği de artar. Unutmayın, Ramazan'da önemli olan miktar değil, dengeli ve çeşitli beslenmektir" şeklinde konuştular.