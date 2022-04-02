“Sahur ile iftar arasında ara öğün tüketilmeli mi?”

Yaşamın her döneminde olduğu gibi ramazan ayında da oruç tutan kişilerin yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamaları gerektiğini ve bunun da gayet mümkün olduğunu kaydeden Diyetisyen Emel Çam, "Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak adına kişilerin öğün planı, öğün içeriği ve su tüketimi gibi hususlara dikkat etmesi önemli. Sahur öğünü atlanmamalı, tercihen kahvaltı şeklinde yapılmalıdır. Sahur yapılmaması 15 saatlik oruç süresinin uzamasına ve bu da açlık kan şekerinin günün erken saatinde düşmesine sebep olur. Sahurda proteinden zengin besinlere ağırlık verilmesi oruç tuttuğunuz saat boyunca daha tok hissetmenize sebep olacaktır. Bu nedenle kahvaltı şeklinde yapılacak bir sahur öğünü; ihtiyaca göre 1-2 yumurta, süt grubu bir besin veya çiğ kuruyemiş içermelidir" dedi.

"HAZIMSIZLIK SORUNUNA KARŞI ÇOK TUZLU VE YAĞLI YİYECEKLERİ TERCİH ETMEYİN"

Oruca başlarken çok tuzlu, yağlı yiyeceklerin tercih edilmesi kişilerin hazımsızlık sıkıntısı yaşamasına sebep olabildiği gibi kilo alma riskini de arttırabildiğini kaydeden Diyetisyen Emel Çam, "Gün boyunca susuz ve aç kalmak kabızlığa sebep olabilir bu nedenle muhakkak menüye çiğ sebze eklenmeli" dedi.

"İFTAR İLE SAHUR ARASINDA BOL SU TÜKETİN"

Uzun süren açlık ile beraber vücudun susuz da kaldığını bu sebeple iftar ile sahur arasında susuzluk hissetmese dahi kişinin 2-2,5 litre su tüketmesini öneren Diyetisyen Emel Çam, "Standart bir su bardağı ile 12-14 su bardağı olarak düşünülebilir. Kişi her ana ve ara öğün öncesi-sonrası ikişer su bardağı olmak üzere su tüketmeyi alışkanlık haline getirebilirse, vücudun ihtiyacı olan su miktarını karşılayabilir. Tüketilen su miktarına; yeşil çay, siyah çay, kahve, meyve çayı gibi sıvılar dahil değildir" dedi.

"SAHUR İLE İFTAR ARASINDA ARA ÖĞÜN TÜKETİLMELİ Mİ?"

Gün boyunca iftar ve sahur arasına kişinin ihtiyacına uygun porsiyon ve sıklıkta ara öğün eklenebileceğini kaydeden Çam, "Gün boyunca vücudun gereksinimi olan vitamin mineral ihtiyacını karşılamak için ara öğüne taze meyve eklemek sağlıklı bir tercih olacaktır. Ramazanda kabızlık sık görülen bir problem olabiliyor, o nedenle muz yerine posa yönünden zengin kivi, elma, armut gibi meyveler tüketilebilir. Tercihen yanına süt, yoğurt grubu eklenebilir" dedi.