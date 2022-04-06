Uzman diyetisyen Ramazan’da kilo vermenin sırrını açıkladı!

Diyetisyen Gamze Çelik, Ramazan ayında hem oruç tutup hem de dengeli beslenerek kilo vermenin sırrını anlattı. Ramazan ayında asla öğün atlanılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, kilo verdirecek beslenme düzeninin iki ana ve bir ara öğünden oluştuğunu söyledi. Ramazan'da vatandaşların yağdan vererek vücutta kas artışı sağlayabileceğine dikkat çeken Çelik, "Bu da ancak öğün sayısı atlamadan yapılabilir. Ramazan'da düzenli bol protein alarak ve düzenli egzersiz yaparak kilo verebiliriz" dedi.

"SAHURDA PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN"

Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlık anlamında problem yaşamamak için yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Öğün sayısının azalmasıyla birlikte metabolizma hızımız yavaşlıyor. Bu nedenle kabızlık problemi büyük bir sorun haline geliyor. Öğün sayımızı iki ana ve bir ara öğün şeklinde düzenlemeliyiz. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken üç önemli kriter var. Birincisi sahur kısmı. Sahur kahvaltı gibi düşünülmeli ve mutlaka sahurda sağlıklı protein açısından zengin, yeterli ve dengeli gıdalar tüketilmelidir. Mesela süt, yoğurt, ayran ve yumurta tercih edilebilir. Protein ağırlıklı besinlere sahurda yer vermeliyiz. Sahurda ayrıca çok fazla tuzlu ve yağlı gıdaları tüketmememiz susamamak adına önemli" ifadelerini kullandı.

"İFTARDA BAŞLANGICIN ARDINDAN 15 DAKİKA BEKLENMELİ"

İftarın bir bardak su ve hurmayla açılabileceğini söyleyen Çelik, arkasından hafif bir kahvaltı tabağı ve çorbayla başlangıç yapılabileceğini belirtti. Başlangıcın ardından 15 dakika beklenilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Bu kısım oldukça önemli. Ardından ana yemeğe geçmeliyiz. Burada beklemekteki amaç beyine 'doygunluk' uyarısı 15 dakika sonra iletildiği için bu bekleme kısmı çok önemli. Çünkü o ara vücut kendisini hazırlıyor. Öğün atlama ve besinlerdeki öğün sayısı azalması ve hareketsizlikle birlikte çok fazla kabızlık yaşanıyor. O yüzden iki ana, bir ara öğün şeklinde beslenmeliyiz. Ramazan'da beslenme düzeni bu şekilde olmalı. İftar ve sahur arasında 2.5-3 litre su tüketmeliyiz" dedi.

"BOL PROTEİN VE DÜZENLİ EGZERSİZLE KİLO VERİLEBİLİR"

İftar sonrasında yarım saat hafif egzersiz veya yürüyüşlerin mutlaka yapılmasının kilo vermek için önemli olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, "Çok fazla da ağır egzersizler önermiyorum. Çünkü insanların kronik rahatsızlıkları olabilir. Bu yüzden hafif ve pasif egzersizler yapmalılar. Bir saat sonra kadar yapılabilir. Bu egzersizleri Ramazan ayı boyunca bir düzene bindirmeliler. Ramazan'da amacımız yağdan verip kas artışı sağlamak. Bu da ancak öğün sayısı atlamadan yapılabilir. Ramazan'da düzenli bol protein alarak ve düzenli egzersiz yaparak kilo verebiliriz. Ara öğünde mesela tarçınlı yoğurt ve yanında meyve tüketilebilir. Tatlı krizlerinin önüne geçmek adına bu önemli. Bunu mutlaka yapmalılar, çok fazla ağır hamurlu tatlılar önermiyorum. İftar sonrası sütlü tatlılar da tercih edilebilir. Kan şekerini dengelemek ve tatlı krizlerinin önüne geçmek için asıl önerdiğimiz hafif tarçınlı yoğurt ve yanında meyve tüketilebilir" diye konuştu.