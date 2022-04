Ramazan’da kan stokları azaldı, Kızılay bağışçıları kan vermeye çağırdı

Türk Kızılay Sinop Şubesi görevlileri, Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarında azalma yaşandığı için bağışçıları arayarak kan bağışı çağrısında bulunuyor. Bağışçılara her türlü kolaylığı sağlamak adına mesai saatlerini ileriye alan Kızılay Sinop Şubesi, iftar sonrasında oruç tutan duyarlı vatandaşları kan vermeye davet ediyor."Kan üretilen bir madde değil"Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, her yıl Ramazan ayında stoklarda düşüş yaşandığı için oruç tutan vatandaşlara iftar sonrasında kan bağışı çağrısında bulundu. Coşkuner, "Sinoplu vatandaşlarımızın mutlaka kan bağışına riayet etmesi gerekiyor çünkü kan üretilen bir madde değil, insandan alınan ve hastaya nakledilen bir madde. O yüzden bağışçı yoksa kan da maalesef bulunamıyor. Yaklaşık 3'te bir oranında her Ramazan bunu yaşıyoruz, kan bağışı düşüyor. Bunun da bir takım sebepleri var, bunların en birincisi bağışçıların bizim mesai saatlerimizin aynen devam ettiğini düşünmeleri. Normalde 10.00 ile 19.00 arası çalıştığımız mesai saatlerimizi Ramazan ayında 14.00 ile 23.00'a kaydırıyoruz. Bu dönemde üniversite öğrencileri de final sınavlarını yaptılar, memleketlerine döndüler. En büyük kan bağışı yapan grup üniversite öğrencileri, onlardan şu anda mahrum durumdayız. Ramazan öncesi 20-30'larda olan günlük kan bağışı sayısı bu günlerde 10'lara düştü" dedi."Kan stoklarımız azaldı ve kana ihtiyacımız var"Kızılay kan alma birimi çalışanları, bağışçıları tek tek arayarak kan stoklarında azalma olduğunu ve kan ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek bağış çağrısında bulunuyor. Dr. Coşkuner, "Mesai arkadaşlarım telefonla bağışçıları arayarak onları kan bağışına davet ediyorlar. Genelde de buna riayet ediliyor, bugün olmazsa yarın veya haftasına bağışçılar geliyorlar bu şekilde kan bağışlarını maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Coşkuner, bir kişinin yaptığı kan bağışının bölünerek 3 kişinin hayata tutunmasını sağladığını dile getirdi.