Bayburt’ta tandır ketesi, sahur sofralarını süslüyor

Sütle yoğrulan hamurun içine tereyağında kavrulmuş un konularak yapılan bir çeşit çörek olan kete, tok tutması dolayısıyla ramazanda tüketiliyor.

İmalathanelerde yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletmeciler, yöresel lezzeti kargo aracılığıyla kent dışına da gönderiyor.

Bayburtluların sahur sofrasındaki olmazsa olmazları arasında yer alan kete, aynı zamanda kentin geleneksel yiyeceklerinden biri olarak biliniyor.

"TANDIRDA PİŞTİĞİ İÇİN GAYET LEZZETLİ BİR YİYECEKTİR"

Genç Osman Mahallesi'ndeki iş yerinde yöresel unlu mamuller üreten Eyüp Bayrak, AA muhabirine, ramazanda yöresel ürünlere ilginin arttığını, bunlardan birinin de tandırda pişirilen kete olduğunu söyledi.

Bayburt'ta üretilen ketenin asıl özelliğinin, tandırda odun ateşiyle pişirilmesi olduğunu anlatan Bayrak, "Tandırda piştiği için gayet lezzetli bir yiyecektir. Ayrıca besleyici ve tok tutan bir ürün. Özellikle ramazanda sahur gecelerinde bizim insanımız tandır ketesini sofralarından eksik etmez." dedi.

Bayrak, il dışından gelen taleplere de yetişmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ürünlerimize Türkiye'nin birçok ilinden hemşehrilerimiz ve diğer vatandaşlardan talep var, sipariş veriyorlar. Tandırda pişen unlu mamullere her zaman talep yüksek. Ancak özellikle ramazan aylarında bu talep daha da katlanıyor. Özellikle tandır ketesini Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz."