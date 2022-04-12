Kâbe örtüleri sergileniyor

Esenler Belediyesi, koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminde yurt içi ve yurt dışından edindiği farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ile eski hac yolculuklarından pek çok hatıranın yer aldığı "Kâbe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde dün açılan sergide, İstanbul halkından Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler, surre alayı sandıkları ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi birçok nadide eser yer alıyor.