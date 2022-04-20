Hamileler oruç tutarken nasıl beslenmeli?

Hamilelik döneminde oruç tutulacaksa mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda akşamdan kalan yemekler yerine sağlıklı bir kahvaltı tercih edilmelidir. Sahur menüsü mevsimine uygun elma, çilek gibi taze meyveler; mevsimine uygun bol yeşillik, domates, salatalık, biber gibi sebzeler; süt, yoğurt gibi kalsiyum kaynakları; yumurta, peynir gibi protein kaynakları; yulaf, tam tahıllı ekmek gibi sağlıklı karbonhidrat kaynakları ve ceviz, badem, avokado, zeytin gibi sağlıklı yağ kaynakları içermelidir. Sahursa susuzluk hissini artırabilecek bol tuzlu zeytin, bol tuzlu peynir gibi besinler tercih edilmemelidir ve en az 2-3 bardak su içilmelidir.

İFTAR İKİYE BÖLÜNMELİDİR

1 kase çorba, 1 adet hurma ve 1 bardak su ile oruç açıldıktan sonra 15-20 dakika ara vererek ve iftarda aşırı yağlı ve baharatlı yemekler tercih etmeyerek iftardan sonra oluşabilecek mide yanması, hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçilebilir. Hamilelerin iftar menüsünde et, tavuk, balık, hindi gibi kaliteli protein kaynaklarına; yoğurt, ayran gibi kalsiyum kaynaklarına; bulgur, karabuğday, tam tahıllı ekmek gibi sağlıklı karbonhidrat kaynaklarına ve bol salata veya zeytinyağlı sebze yemeklerine yer verilmeli ve haftada en az 2 defa kurubaklagil tüketilmelidir. Ramazan'da sıklıkla tercih edilen pide ve pastırma ikilisine dikkat edilmelidir. Pidenin tüketim sıklığı azaltılmalı ve pastırma, sucuk, salam gibi şarküteri ürünleri mümkün olduğunca tüketilmemelidir.

ARA ÖĞÜNSÜZ OLMAZ

Hamilelik döneminde oruç tutacak anne adayları için önemli noktalardan biri de ara öğün yapmaktır. İftardan 2-2,5 saat sonra sağlıklı bir ara öğün tercih edilmelidir. Ara öğünde bağırsak sağlığını geliştirmek ve kalsiyum ve protein ihtiyacını desteklemek için kefir, probiyotikli yoğurt; vitamin, mineral ve lif ihtiyacını desteklemek için meyve; sağlıklı yağ ve lif ihtiyacını desteklemek için badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler tüketilmelidir. Haftada 2 defa sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilebilir. Gün içerisinde en az 12 bardak su tüketimine özen gösterilmeli ve iftardan sahura kadar düzenli aralıklarla su içilmelidir.