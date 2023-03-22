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Giriş Tarihi: 22.3.2023 09:36 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:39

"On bir ayın sultanı" ramazana ramak kaldı!

AA
On bir ayın sultanı ramazana ramak kaldı!

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ilk iftar yapılacak. "O bir ayın sultanı" ramazanın gelmesiyle herkeste büyük bir hazırlık telaşı başladı. İşte ramazanın ilk imsak saatlerini sizler için derledik...

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve 23 Mart Perşembe günü ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.

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"On bir ayın sultanı" ramazana ramak kaldı!
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