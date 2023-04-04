Ramazan ayında şişkinliği önlüyor! Yemeklerinize bir tutam ilave ederseniz...

Beslenme ve Diyet uzmanı Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında şişkinlik yaşamamak için öğün kontrolü yapılmasının öneminden bahsetti. Merve Sena Nazlı, "Ramazan ayının gelmesiyle beraber yeme düzenlerinin değişmesi, iftarda ve sahurda yağlı, bol baharatlı, tok tutsun diye düşünülerek yüksek karbonhidratlı besinlerin fazlaca tüketilmesi gibi sebeplerden kaynaklı toplumun büyük bir çoğunluğunda öğün sonrası şişkinlik, gaz, kabızlık, mide ağrıları gibi birçok durumla karşı karşıya kalınmaktadır'' dedi.

Bağışıklık sisteminin yüzde 70'inin bağırsaklarımız tarafından sağlandığını da vurgulayan Nazlı, "Bağırsaklarımız düzenli çalışmazsa sindirim problemlerinin yanında huzursuzluk, sinirlilik gibi duygu durumumuz da etkilenir. Ramazan da oruç tutan çoğu kişide bağırsakların düzensiz çalışmasından dolayı huzursuzluk veya sinirlilik görülür" diye konuştu.