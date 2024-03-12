Oruç tutan diyabet hastaları dikkat!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kronik rahatsızlıkları olanlar oruç tutup tutamayacakları konusunda şüpheye düşerken, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güven, diyabet hastalarının hekim kontrolünde oruç tutması gerektiğine dikkat çekti.



Şekeri düzenli olan, kan şekerini düşürmeyen ilaçları kullanan hastalara oruç tutabilmesi yönünde müsaade edildiğini söyleyen Doç. Dr. Güven, "Şeker, kalp, tansiyon hastalarımız Ramazan ayında oruç tutmadan önce muhakkak bir sağlık kurumu hekimine başvurması gerekiyor. Kendi hastalığı oruç tutmasına engel midir değil midir diye öğrenilmeli. Çünkü şeker hastalarının kontrolsüz şekeri, tansiyon hastalarının kontrolsüz bir tansiyonu olabilir. Bundan dolayı hastanın oruç tutması zararlı olabilir. Biz şekeri düzenli olan, kan şekerini düşürmeyen ilaç kullanan hastalarımıza Ramazan ayında oruç tutmasına müsaade ediyoruz. Onun haricinde şekeri düşmeye meyilli olan, yaşlı hastalar, şekeri düşünce kendisine zarar verebilecek hastalarımıza Ramazan ayında oruç tutmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz" dedi.



İftar saatinde bir anda yemeğe yüklenilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunan Güven, "Çünkü yoğun yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz hızlı bir şekilde yükselir. Sonrasında uyku hali çöker ve reflü, mide şikayetlerine neden olabilir. Ayrıca şeker hastalarımızın iftardan sonra kan şekerleri yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu da şeker komasına varabilecek ciddi şeker rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle iftarda azar azar beslenmeyi öneriyoruz. Hastalarımız sebze ve meyve tüketmeye önem vermelidir. Özellikle acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Şeker hastalarımızın eğer ki şekerleri kontrollü ve hekim tarafından Ramazan ayında oruç tutulmasına müsaade edilmişse beslenmesine dikkat edilmesi lazım" diye konuştu.



Hastaların muhakkak sahur yapmasını ifade eden Güven, son olarak şunları kaydetti:

"Hastalarımız uzun bir süre aç kalıyor. Sahur yapılmadığı takdirde kan şekerimiz daha hızlı düşebilir. Tansiyonumuz düşüp dayanıklı kalamayız. Gün boyu rahatsızlık geçirebiliriz. O nedenle muhakkak sahurda da bir şeyler yememiz lazım. En az 2 litre sıvı tüketmemiz lazım. Hem böbrek fonksiyonları için hem de vücudun metabolizması için bunlara dikkat etmemiz gerekir."