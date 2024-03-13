Ordu’da çocuklar, Ramazan eğlencesiyle eğleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel çocuklar için hazırladığı etkinlikleri bu yıl da sürdürüyor. Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından 'Ramazan Çocuklarla Güzel' teması ile hazırlanan organizasyonla çocuklar eğlenceli etkinliklerde bir araya geliyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikler iftar sonrası başlıyor. Çocuk yarışmalarından tiyatro oyunlarına, bilim şovlarından yüz boyama ve balon etkinliklerine kadar birçok etkinlikle çocuklar unutulmaz akşamlar geçiriyor. Çocukların yanı sıra aileler de etkinliklere tam not verirken, program dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin ikramlarda bulunduğu etkinlik, Ramazan ayı boyunca devam edecek.