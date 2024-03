İftar sofralarımız ‘israf sofrası’ olmasın

Paylaşma duygularının zirveye çıktığı Ramazan'da, birbirinden güzel yiyecek ve içeceklerle donatılan iftar sofraları, israf masasına dönüşüyor. Ramazan'a özel hazırlanan yemek programları, iştah açıcı reklamlar ve çeşit çeşit restoranlardan yemek tarifleri alan haber bültenleri doyumsuzluğumuzu artırmada önemli rol oynuyor.Kur'an-ı Kerim'in indiği mübarek Ramazan ayında ibadetlerimiz ile ruhumuzu doyurmaya çalışıyoruz. Ancak oruç ile nefsimizi terbiye etmeye çalışırken iftar sofralarımızı terbiyeden bihaber tutuyoruz. Lüks otellerde ve restoranlarda ailece yapılan iftarlar hoş bir anı olarak kalsa da bir çorba ile doyduğumuz ve geriye kalan yemeklerin çöpe gittiği gerçeği değişmiyor. Yoksulu anlamaya çalıştığımız Ramazan ayında israf iki katına çıkıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre ülkemizde her yıl kişi başına 93 kilogram, toplamda ise 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye, dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında. Küresel düzeyde, her yıl kişi başına ortalama 121 kilogram gıda israf ediliyor. Bunun 74 kilogramı evlerden. Dünyada israfın yüzde 61'i hane halkı düzeyindeyken, yüzde 26'sı gıda hizmetlerinde ve yüzde 13'ü ise perakendede gerçekleşiyor.Ülkemizde üretilen sebze meyvenin yüzde 25-30'u daha soframıza gelmeden, yüzde 15'i de evlerimizde israf oluyor. Aslında yemek ve israf ilişkisi sadece çöpe giden yiyeceklerle sınırlı değil. İnsanların doyduktan sonra yemeye devam etmesi hem sağlığın hem de gıdanın israfıdır. Bunun için de kişinin; öncelikle kendisiyle yüzleşmesi, insanlığının muhasebesini yapması gerekir.Yine bir başka araştırmaya göre, ülkemizde 123 milyon ekmek tüketilirken kişi başına tüketilen ekmek 333 gramı buluyor. Buna göre her yıl 121 kilogram ekmek tüketmiş oluyoruz. Ancak israf ettiğimiz ekmekler, bizi her yıl 600 milyon lira daha fakirleştiriyor. Böylelikle ekmek israfı günde bin 223 tona, yılda 447 bin tona varıyor. Bu da günde 4,9 milyon adet, yılda 1,79 milyar adet ekmek demek. Ekmeklerin israfını önlemek yine ev hanımlarına kalıyor. Bayat ekmeklerden papara ve ekmek aşı yemeklerle israfın önlenmesi sağlanabiliyor.