Ramazan’da tüm gün acıkmamanın formülü! Sahurda mutlaka...





"KAHVE VE ÇAY FAZLA TÜKETİLMEMELİ"

Kahve ve çay tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekildiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Bozfırat, "Kahve ve çay diüretik etkiye sahip olduğundan, gün boyu susuz kalan vücutta bu içeceklerin fazla tüketilmesi su kaybına neden olabilir. İftardan birkaç saat sonra 1 fincan tüketmek, hem demir depolarının korunmasına yardımcı olur hem de diüretik etkisini azaltır. Uzun süreli açlık nedeniyle kabızlık yaşanabilir. Bunu önlemek için yüksek lifli besinler tüketmek oldukça önemlidir. Kepekli tahıllar, sebzeler, kurubaklagiller ve bol su, sindiriminizi düzenler. İftardan sonra hafif bir yürüyüş yapmak da faydalıdır" diye konuştu.



"SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ"

Sağlıklı pişirme yöntemleri hakkında önerilerde bulunan Uzm. Dyt. Bozfırat, şu bilgileri paylaştı:

"Mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulama yöntemleri kullanılmalıdır. Kızartma ve kavurma gibi fazla yağ alımına sebep olacak pişirme yöntemlerinden kaçınılmalıdır."