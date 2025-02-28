Ramazan’da tüm gün acıkmamanın formülü! Sahurda mutlaka...

11 ayın sultanı Ramazan geldi. Oruç tutarken vücudumuzun beslenme düzeni tamamen değişiyor. Sahurdan iftara kadar geçen uzun süre boyunca hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutmak, kan şekerinde dalgalanmalara yol açabilir. Özellikle sahur ve iftar arasındaki zaman diliminde dengeli bir şekilde beslenmek, sağlıklı bir Ramazan geçirmenizi sağlar. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Şule Bozfırat, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı.
Ramazan ayının vücudumuzun ihtiyaçlarına dikkat ettiğimiz bir dönem olması gerektiğini dile getiren Uzm. Dyt. Bozfırat, "Uzun açlık saatleri boyunca kan şekeri seviyelerinde dalgalanmalar yaşanabilir ve bu da metabolizma üzerinde değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle, oruç tutarken beslenmeye özen göstermek çok önemlidir" şeklinde konuştu.
"İFTARDA HIZLI YEMEK YEMEKTEN KAÇININ"
İftarda besinlerin yavaş yavaş yenilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Bozfırat, "İftar sırasında açlıkla birlikte hızlı yemek yemek, hazımsızlığa ve fazla yemek yemeye yol açabilir. Bunun yerine, iftarı küçük bir çorba ile açmak ve ardından bir süre ara vermek doğru olacaktır. Bu, mideyi hazırlamak açısından oldukça faydalıdır" ifadelerini kullandı.
"SAHUR YAPMAYI İHMAL ETMEYİN"
Sahur yapmadan oruç tutulmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Bozfırat, "Sahur, oruç boyunca vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi alması açısından çok önemli bir öğündür. Su, meyve veya atıştırmalıklarla geçiştirilmemeli ve mutlaka dengeli bir sahur yapılmalıdır. Ayrıca, sahur saatinin sabahın erken saatlerine çekilmesi, metabolizmanın hızını korur" açıklamasında bulundu.
"İFTARDA AŞIRIYA KAÇMAYIN"
İftarda yavaş yemek yemenin, doygunluğu sağlamak açısından önemli olduğunu belirten Uzm. Dyt. Bozfırat, "İftarı 2-3 kısma bölerek, fazla yemek yemenin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca, yemeklerinizi hafif ve sindirimi kolay tutmak da sağlığınız açısından faydalıdır" dedi.
"KAHVE VE ÇAY FAZLA TÜKETİLMEMELİ"
Kahve ve çay tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekildiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Bozfırat, "Kahve ve çay diüretik etkiye sahip olduğundan, gün boyu susuz kalan vücutta bu içeceklerin fazla tüketilmesi su kaybına neden olabilir. İftardan birkaç saat sonra 1 fincan tüketmek, hem demir depolarının korunmasına yardımcı olur hem de diüretik etkisini azaltır. Uzun süreli açlık nedeniyle kabızlık yaşanabilir. Bunu önlemek için yüksek lifli besinler tüketmek oldukça önemlidir. Kepekli tahıllar, sebzeler, kurubaklagiller ve bol su, sindiriminizi düzenler. İftardan sonra hafif bir yürüyüş yapmak da faydalıdır" diye konuştu.
"SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ"
Sağlıklı pişirme yöntemleri hakkında önerilerde bulunan Uzm. Dyt. Bozfırat, şu bilgileri paylaştı:
"Mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulama yöntemleri kullanılmalıdır. Kızartma ve kavurma gibi fazla yağ alımına sebep olacak pişirme yöntemlerinden kaçınılmalıdır."
"TATLI SEÇİMİNE DİKKAT EDİLMELİ"
Tatlı tüketimine değinen Uzm. Dyt. Bozfırat, "İftar sonrasında tatlı yemek yerine, hafif meyve tatlıları veya sütlü tatlıları tercih etmek daha sağlıklıdır. Ayrıca, tatlıyı hemen iftardan sonra yemek yerine birkaç saat sonra tüketmek, sindirimi kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.
"SAHURDA TOK TURAN BESİNLER TERCİH EDİN"
Sahurda dikkat edilmesi gereken durumlardan bahseden Uzm. Dyt. Bozfırat, "Sahurda glisemik indeksi düşük, tok tutan besinler tercih edilmelidir. Yumurta, bulgur pilavı, kepekli ekmek veya yulaf gibi seçenekler sahurda tüketilebilecek sağlıklı gıdalardır. Ayrıca, fazla tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Sahura kalkmak, metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur ve açlık süresinin kısalmasını sağlar" dedi.