Ramazanda şişkinliği ortadan kaldıracak o yöntem!

Yakut, bu hastalıklara sahip bireylerin yavaş ve az miktarda yemek tüketmesi, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih etmesi ve yeterli sıvı alması gerektiğini, gaz yapıcı gıdalardan kaçınmanın ve stres yönetiminin de önemli olduğuna işaret etti.

Bu iki unsurun mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini kaydeden Yakut, "Hastaların ilk olarak gaz yapıcı gıdalardan kaçınması gerekiyor. Baklagiller ve lahana gibi gaz yapıcı yiyecekler ile süt ve yoğurt gibi laktoz içeren gıdalardan mümkünse uzak durun. Bunlar, IBS semptomlarını artırabilir. İkinci olarak, stres yönetimi geliyor. Stresin sindirim sistemindeki olumsuz etkilerini azaltmak için rahatlama teknikleri uygulamaya çalışın. Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya hafif yürüyüşler faydalı olabilir." dedi.