Sağlık için iftarda ve sahurda maden suyu içilmesi önerisi

"MAGNEZYUM ZENGİNİ MADEN SULARI, KAN ŞEKERİNİN DENGELENMESİNİ DESTEKLER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, ramazanda maden suyu tüketiminin faydalarını şöyle sıraladı:

"Maden suyu, ramazanda su ihtiyacını karşılarken, içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur. Maden suyunun, içindeki karbondioksit ile tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır."

Ramazan döneminde yaşanan sindirim sorunları için maden suyu tüketilmesini öneren Aktaç, ramazanda besin ve sıvı alım zamanlarının azalmasına bağlı olarak kabızlık görülebildiğini, sülfat içeriği yüksek maden sularının, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Dr. Şule Aktaç, maden suyunun karbondioksit içeriğinin de mide salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırdığını belirterek, "Bikarbonatlı maden suları ise mide boşalmasını hızlandırarak gün boyu boş kalan ve dinlenen mideyi öğünler sonrası rahatlatarak hazımsızlığa iyi gelmektedir. Magnezyum bakımından zengin olan maden suları da sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Magnezyum, insülinin düzenlenmesinde, şekerin kandan ve depolama için hücrelere taşınmasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı magnezyum zengini maden suları, öğünler sonrası yükselen kan şekerinin dengelenmesini destekleyici özelliktedir." bilgilerini verdi.