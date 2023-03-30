İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Tablo-1'de belirtilen pozisyon için sınav yapılarak 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacaktır." denildi.

Adayların başvuruları 14.04 2023'e kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız...