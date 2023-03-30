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Giriş Tarihi: 30.3.2023 23:02 Son Güncelleme: 30.3.2023 23:25

Beykoz Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi alacak

Beykoz Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu, Beykoz Üniversitesi için Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi ilanı yayınladı. İlanda; başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu sitesinde yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

*Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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Beykoz Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi alacak
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