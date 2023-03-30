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Giriş Tarihi: 30.3.2023 08:18 Son Güncelleme: 30.3.2023 23:23

Kayseri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Kayseri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 12 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kayseri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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