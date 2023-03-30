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Giriş Tarihi: 30.3.2023 22:43 Son Güncelleme: 30.3.2023 23:24

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi'nde görevlendirilmek üzere 3 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

Yeditepe Üniversitesi, araştırma görevlisi alımına ilişkin ilan yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada " Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31.maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

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Yeditepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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