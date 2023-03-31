T.C. İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi taşınmazın İlanı

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1923 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8778 Ada, 2 Parselde konumlu, 486.32 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazın 391/12158 hissesi borçlu adına kayıtlı olup satışa konudur. Ana Taşınmaz Özellikleri (Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8778 Ada 2 Parsel )Parsel geometrik açıdan kare bir şekle benzemekte olup , arazi kısmen eğimli bir yapıdadır. Parsel 486.32 m2 yüzölçümlüdür. Parsel üzerinde mevcut yerinde 5 kapı numaralı , bodrum, zemin ve 5 normal kat olmak üzere toplamda 7 katlı betonarme bir yapı yer almaktadır. Parsel üzerindeki yapı ile ilgili ruhsat ve proje bulunmamaktadır. Tuzla Belediyesi arşivinde konu parsele ait dosya bulunmadığı öğrenilmiştir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. Parsel kırsal alanda değildir. Üzerinde tarım yapılmamaktadır. Parselin Güncel Sokak cephesi yaklaşık 21.- mt uzunlukta, derinliği ise yaklaşık 24.- mt uzunluktadır.Parsel üzerindeki 5 kapı numaralı ,bodrum, zemin, 5 normal katlı olmak üzere toplamda 7 katlı betonarme bir bina bulunmaktadır. Parsel üzerindeki yapının dış cephesi mantolamalı dış cephe boyalı haldedir. Yapı girişi zemin kat seviyesinden camlı demir kapı ile sağlanmaktadır. Yapıda bulunan mesken nitelikli taşınmazların pencere doğramalarının pvc malzeme olduğu görülmüştür. Yapının zemin ve bodrum katları ticari nitelikli olarak kullanılmaktadır. Yapı girişi mevcut yerinde yapının zemin kat seviyesinden ve güneydoğu cephesinden yapılmaktadır. Parsel üzerindeki yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 2.700.- m2 dir. Bağımsız Bölüm Özellikleri (Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8778 Ada 2 Parsel ) Taşınmaz 486.32 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazdır. Parsel üzerinde bulunan yapıya kat irtifakı kurulmamış olması nedeni ile parselde bağımsız bölüm özelliği bulunmamaktadır.



(NOT HİSSE SATIŞI YAPILACAĞINDAN TESLİM İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR)



Adresi : Aydıntepe Mahallesi Güncel Sokak, No:5 ( 8778 Ada 2 Parsel ) Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 486,32 m2

İmar Durumu : Şartname, ilan, dosyasında mevcuttur.

Kıymeti : 525.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : İcrai hacizler mevcut olup dosyamız ve tapu kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 10:10

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 10:10 Örnek No:55* (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(Basın : 1804941)



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