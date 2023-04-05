T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1019 Esas
Konu : İlan Davacı Fırat Çelik vekili tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen OĞUZ ÇELİK'in yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adres bilgileri, gaipse gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28/11/2022
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ İSTENEN: TC KİMLİK NO : 30202462368
ADI SOYADI : OĞUZ ÇELİK
BABA ADI : HAKKI
ANA ADI : EDİBE
DOĞUM TARİHİ : 02/05/1991
DOĞUM YERİ : HANİ
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN01808385
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